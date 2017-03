Đà Nẵng: Phạt nặng, nêu danh các cơ sở đẩy giá cao dịp lễ

Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Biện pháp trên của Đà Nẵng nhằm góp phần bình ổn thị trường trong thời gian diễn ra cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC 2015) và dịp lễ 30/4, 1/5 sắp tới,Nếu phát hiện các hành vi này, lực lượng quản lý thị trường sẽ áp dụng mức xử phạt cao nhất đồng thời "nêu tên" trên các phương tiện truyền thông để người dân tẩy chay, rút giấy phép kinh doanh. Đồng thời, nếu đội quản lý thị trường nào cấu kết với các điểm dịch vụ làm qua loa, có hành vi tiêu cực cũng sẽ bị xử lý theo quy định.Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định bình ổn giá thị trường trong thời gian diễn ra DIFC 2015 và dịp 30/4-1/5 đề cập đến 4 lĩnh vực thực hiện bình ổn giá gồm dịch vụ lưu trú, kinh doanh vận tải, dịch vụ ăn uống và dịch vụ trông giữ xe.Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trong dịp lễ (25/4-2/5) không được tăng giá quá 50% so với mức giá ngày bình thường, bảng giá phải được niêm yết công khai tại quầy lễ tân để người dân và lực lượng quản lý chuyên ngành biết.Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt, phương tiện thủy nội địa phải thực hiện nghiêm túc việc kê khai giá, niêm yết giá và không thu vượt mức so với giá đã được công khai.Quyết định cũng yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được tăng giá so với ngày thường. Bảng niêm yết giá phải được công khai tại quầy lễ tân, bàn ăn và không dùng "tiểu xảo" lập lờ, gây nhầm lẫn cho khách hàng.Về dịch vụ trông giữ xe, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trông giữ xe trong dịp này tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phải đăng ký và có bảng niêm yết.Trong 2 đêm diễn ra DIFC, giá trông xe đạp là 2.000 đồng/lượt, xe máy chỉ có 5.000 đồng/lượt, ôtô dưới 9 chỗ ngồi với 30.000 đồng/xe, ôtô từ 9-30 chỗ ngồi là 50.000 đồng/xe, trên 30 chỗ ngồi là 70.000 đồng/xe.Rút kinh nghiệm trong những mùa pháo hoa trước, các đội quản lý thị trường sẽ tập trung tất cả lực lượng, đồng thời làm việc cả ngày cuối tuần và ngày lễ để đảm bảo người dân và du khách đến thành phố được hưởng dịch vụ “sạch,” hạn chế những phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng.Sở Công Thương cũng đã chính thức công bố điện thoại đường dây nóng để nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến giá cả dịch vụ trong danh mục bình ổn giá.Theo đó, nếu phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể gọi số điện thoại 0913414909 (ông Lữ Bằng), Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương (0511.3822525), Chi cục Quản lý thị trường (0511.3624191), Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (0511.3886761), Thanh tra Sở Tài chính (0511.3825946), hộp thư điện tử nhận khiếu nại: sct@danang.gov.vn.Ông Lữ Bằng cũng cho biết: “Nếu khách sạn thông báo hết phòng, có 2 trường hợp hoặc là khách hàng đã đặt hết hoặc có chuyện "ôm" phòng để đẩy giá kiếm lời. Chúng tôi sẽ xác minh tận gốc người mua phòng để truy ra khách sạn đã bán cho ai, với giá bao nhiêu, có đúng với giá đã đăng ký với cơ quan chức năng và niêm yết tại khách sạn không."Ông nói: "Chúng tôi yêu cầu lực lượng kiểm tra không chỉ căn cứ vào báo cáo mà còn trực tiếp kiểm tra sơ đồ, công suất phòng, đồng thời đối chiếu cả phiếu thu tiền mặt và phiếu xuất hóa đơn. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ phạt mức nặng nhất; đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến nghị khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ nữa...

Chi cục Quản lý thị trường thành phố cũng lưu ý đến thủ đoạn lập "tour ảo" để lừa du khách, trục lợi bất chính. Từ 28/3, các đội Quản lý thị trường sẽ bắt đầu tuyên truyền, yêu cầu các nhà hàng, khách sạn đăng ký giá để có cơ sở đối chiếu, thực hiện trong thời gian diễn ra dịp lễ"./.

