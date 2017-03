Chiều 3-3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chính thức đồng ý theo đề nghị của Công an TP Đà Nẵng về việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn TP.

Việc đầu tư lắp đặt hệ thống camera này được cho là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo dõi, giám sát, điều hành công tác đảm bảo an ninh, phòng chống tội phạm… kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Theo đó, tất cả tuyến, khu vực công cộng, địa bàn, khu dân cư trọng điểm, phức tạp về an ninh, giao thông, trật tự phải được lắp đặt camera.



Đà Nẵng sẽ lắp đặt camera an ninh toàn TP. Ảnh: LÊ PHI

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng phân hệ thống camera thành nhóm camera công cộng do UBND TP đầu tư và nhóm hệ thống camera khác do các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, quản lý, khai thác.



Cụ thể, hiện nay, TP có năm hệ thống camera công cộng đang hoạt động hoặc trong giai đoạn đầu tư xây dựng gồm: Hệ thống camera giám sát an ninh Công an TP (39 điểm); hệ thống camera điều khiển đèn tín hiệu Sở GTVT (32 điểm); hệ thống camera giám sát của Sở VH-TT&DL (dự kiến 19 điểm + với camera Công an TP); hệ thống camera xử lý giao thông đường tránh Nam Hải Vân (14 camera); hệ thống camera xử lý giao thông của Sở GTVT (34 điểm với 272 camera). Trong đó, có 71 điểm đã đầu tư lắp đặt do Công an TP Đà Nẵng và Sở GTVT đang quản lý, khai thác.

Theo TP đà Nẵng, ngoài các điểm trên, cần bố trí lắp đặt camera tại 857 điểm công cộng là các tuyến, chốt trọng điểm, phức tạp về an ninh, giao thông, trật tự.

Cũng theo TP Đà Nẵng, qua khảo sát, trên địa bàn TP hiện có 4.745 địa điểm đã được trang bị camera gồm các hộ gia đình; khu dân cư; khu nhà cho thuê trọ; khu thương mại, dịch vụ; khu công nghiệp; khu chợ; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy; nhà hàng; khách sạn; quán karaoke; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ massage....

Tuy nhiên còn 3.296 địa điểm cần thiết lắp đặt camera giám sát an ninh, trong đó hộ gia đình là 1.170 điểm; khu dân cư 107 điểm; khu nhà cho thuê trọ 230 điểm; khu thương mại, dịch vụ 20 điểm; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy 426 điểm; hộ kinh doanh 631 điểm… và trong các khu dân cư 320 điểm.

Được biết đối với nhóm hệ thống camera khác thì sẽ xã hội hóa vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp, ủng hộ.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự kiến thực hiện đề án được chia ra làm nhiều giai đoạn nhưng phải hoàn thành vào năm 2017, sau đó tiếp tục nhân rộng.