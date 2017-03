Đà Nẵng: Thêm một “siêu trộm” công sở sa lưới

(PL)- Chiều 16-1, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng, cho biết công an vừa bắt gọn Nguyễn Quốc Tuấn (trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là nghi can gây ra liên tiếp các vụ trộm công sở tại TP Đà Nẵng.

Tuấn từng có ba tiền án về trộm cắp tài sản, đồng thời là đồng bọn của Nguyễn Tuấn Vũ (thủ phạm sáu vụ trộm công sở ở TP Đà Nẵng, đã bị công an bắt giữ). Ngoài ra, Tuấn và Vũ còn thực hiện nhiều vụ trộm khác tại các trụ sở cơ quan nhà nước tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam. Một số gia đình khá giả cũng là nạn nhân của Tuấn, Vũ với giá trị tài sản bị mất trộm lên đến hàng tỉ đồng. Trước đó, trưa 8-1, các trinh sát Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Nguyễn Tuấn Vũ tại quán nhậu Long Mập (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), thu giữ trong người Vũ một khẩu súng và chín viên đạn cùng khoan, kìm, tóc giả, găng tay, 62 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. LÊ PHI