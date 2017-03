Đà Nẵng: Xe ben cuốn hai cô giáo vào gầm

(PL)- Chiều 5-8, một xe ben chở đất đá chạy đến điểm giao giữa đường số 4 và số 5 KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã va vào xe máy do cô giáo Nguyễn Thị Sương điều khiển, chở cô giáo Lê Thị Tàu (dạy cùng Trường Mầm non Tiểu My, xã Hòa Sơn).

Hậu quả, cô Tàu bị cuốn vào gầm xe chết tại chỗ. Cô giáo Sương cũng bị thương nặng. Xe gắn máy hư hỏng hoàn toàn. Lạng Sơn: Một xe khách bị cháy rụi. - Sáng 5-8, ô tô khách BKS 98K-4392 đang chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) thì bất ngờ cháy rụi hoàn toàn. Số người chết và bị thương ước tính trên chục người (chưa thống kê cụ thể). T.LAN - KP