Đà Nẵng: Xe tải lại tông TS thi ĐH

Lúc 11 giờ trưa 9-7, xe tải 92C-006.50 (thuộc Doanh nghiệp Vận tải tư nhân Nông Sơn) do tài xế Huỳnh An điều khiển, chạy trên đường Trần Đại Nghĩa theo hướng từ Đà Nẵng vào Hội An đã tông vào quán cơm ở 92 Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Vụ tai nạn khiến ba người bị thương nặng, trong đó có em Bùi Thị Thu, TS dự thi vào khối B ĐH Sư phạm Đà Nẵng, cùng anh ruột là Bùi Giữ Trung, sinh viên khoa Xây dựng dân dụng ĐH Duy Tân. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. THANH LAN