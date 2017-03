Đã nghỉ việc vẫn thu "giùm" tiền nợ cho chủ

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa tiếp nhận đối tượng Lâm Tường Nhật (24 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) từ Công an xã Phước Đông để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2012, Nhật xin vào làm việc tại cửa hàng buôn bán mỹ phẩm tóc tại chợ Tân Châu do anh Hoàng Thanh Luyện làm chủ. Công việc của Nhật là đi giới thiệu sản phẩm, giao hàng và nhận tiền của các tiệm uốc tóc rồi về giao lại chủ.

Đến tháng 6/2013, Nhật nghỉ làm tại cửa hàng của anh Luyện. Tuy nhiên, lợi dụng việc biết các tiệm còn thiếu tiền của anh Luyện, Nhật nảy ra ý định đến đòi nợ “giùm” chủ nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 17/7, Nhật đến tiệm của chị L.T.T.H (tại xã phước Đông, huyện Gò Dầu) để thu tiền hàng 5 triệu đồng mà chị H. nợ cửa hàng anh Luyện. Tuy nhiên, chị H. chỉ còn 2,7 triệu để đưa Nhật và hẹn hôm khác đến lấy tiếp.

Không may cho Nhật, ngày 19/7 anh Luyện đến tiệm chị H. để lấy tiền thì mánh lừa của Nhật bị phanh phui. Để bắt kẻ gian, chị H. chờ đến ngày 20/7 là ngày Nhật hẹn đến lấy số tiền còn lại rồi báo Công an xã Phước Đông đến bắt quả tang. Đúng 18h ngày 20/7, khi Nhật đến nhà chị H. để nhận 2 triệu đồng thì Công an xã Phước Đông ập vào bắt quả tang.

Theo lời khai của Nhật tại cơ quan điều tra, cũng với thủ đoạn trên, Nhật còn đến các tiệm khác ở trên địa bàn huyện Gò Dầu, Trảng Bàng (Tây Ninh) để chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an huyện Gò dầu đang tạm giữ Nhật để tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Tuyết Nhung – Tùng Nguyên (Dân trí)