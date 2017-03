Đá rơi làm một công nhân tử vong

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thế Phát (30 tuổi, trú thôn Mai Long, xã Xuân Lộc) cùng hai người đang bốc đá lên xe ô tô tải thì bất ngờ một tảng đá từ trên đỉnh mỏ rơi xuống. Tảng đá rơi trúng người anh Phát khiến anh bị thương rất nặng, gục tại chỗ. Các công nhân khác đưa anh Phát đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã tử vong sau đó.

Cơ quan Công an huyện Can Lộc đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc trên. Mỏ đá Quảng Đại do Công ty Khai thác đá Quảng Đại khai thác. Thời gian qua, công ty này khai thác đá không bóc tách từ trên xuống mà lấy đá theo kiểu khoét hàm ếch.

Đ.LAM