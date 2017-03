Đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

“Canô đi sau cố cứu nạn nhưng không được” Với khuôn mặt vẫn còn thất thần, anh Phan Văn Thắng, công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe), kể lại: Khoảng 17 giờ ngày 2-8, mọi người chia làm ba nhóm lần lượt lên ba chiếc tàu do công ty điều từ Vũng Tàu xuống. Tàu của anh chở 20 người, xuất phát sau tàu H29-BP. “Khi đến gần vùng biển Cần Giờ, tàu của tôi bị sóng gió đánh tơi tả, suýt lật mấy lần. Có lần sóng ập đến cao lút cả thân tàu khiến mọi người ngã dúi dụi, hết sức hoảng loạn. Vừa thoát được tử thần, đi được thêm một đoạn thì chúng tôi hoảng hốt phát hiện chiếc tàu đi trước đã bị sóng đánh lật trên biển tối mù mịt” - anh Thắng nói. Theo anh Thắng, thuyền trưởng tàu của anh đã cố chạy quanh con tàu bị nạn nhiều vòng để cứu người nhưng không thể tiếp cận được do sóng quá lớn, trời lại tối mù mịt. Cuối cùng, do chính chiếc tàu này cũng đang gặp nguy hiểm nên thuyền trưởng quyết định phát tín hiệu kêu cứu, đồng thời chạy tiếp về Vũng Tàu nhằm bảo toàn tính mạng cho 20 công nhân trên tàu. ___________________________________ - Sáng 4-8, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm tàu H29-BP. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân lật tàu có thể do chở quá tải, gặp sóng to gió lớn và không đủ nhiên liệu. Một nguồn tin cho biết tàu bị rách bên thân và có một lỗ thủng ở đáy nhưng toàn bộ kết cấu hầu như còn nguyên vẹn. Ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận định: Chiếc canô trên quá nhỏ để có thể chứa được 30 người. - Chiều 4-8, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã đến Sở Chỉ huy tiền phương (trụ sở tại UBND huyện Cần Giờ) để kiểm tra, đôn đốc việc tìm kiếm nạn nhân. - Theo ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, được giao trách nhiệm xác minh, thanh kiểm tra bước đầu về nguyên nhân gây tai nạn và trách nhiệm các bên liên quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, khẳng định: “Tới nay, chúng tôi chưa nhận được sự hợp tác nào từ phía các công ty liên quan”.