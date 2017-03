Đã tìm thấy hai học sinh nghi bị bắt cóc

Đây là hai em Nguyễn Phương Nhi và Nguyễn Bảo Ngọc, cùng là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Đồng (Ba Đình, Hà Nội), được gia đình trình báo với cơ quan công an là đã “biến mất” sau giờ tan học chiều 4-5. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Ba Đình và Công an phường Giảng Võ đã tìm kiếm từ suốt đêm 4-5.

Theo lời kể của hai em, sau khi tan học chiều 4-5, hai em rủ nhau lên thăm một bạn học cùng lớp tại nhà B3 khu tập thể 15-17 phố Ngọc Khánh nhưng không gặp. Trong lúc đi thang máy, hai em bị đưa xuống tầng hầm, mắc kẹt tại đó rồi lại bị thang máy kéo lên tầng 21. Hai em đã la hét nhưng không ai biết. Các em sợ hãi, khóc cho đến khi ngủ thiếp. Đến 14 giờ ngày 5-5, lực lượng chức năng đã trả hai em về với gia đình.

TT