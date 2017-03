Đặc nhiệm Đồng Nai: Trấn áp tội phạm “từ trong trứng”

. Phóng viên: Nhiệm vụ, thành phần của Đội HSĐN là gì, thưa ông?

+ Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (ảnh): Đội Cảnh sát HSĐN Công an tỉnh Đồng Nai đã có từ lâu, do biến động tổ chức nên được nhập vào những đội khác. Để góp phần trấn áp, đấu tranh có hiệu quả hơn với các loại tội phạm diễn biến rất phức tạp, chúng tôi tái thành lập đội này với quy mô, nhiệm vụ của đội có nhiều điểm khác hơn so với trước. HSĐN không chỉ săn bắt cướp mà còn phối hợp với các đơn vị khác triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Thông qua việc tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với bí mật để phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm tội “từ trong trứng nước”. HSĐN có thể kiểm tra đột xuất để ngăn chặn ngay từ đầu chứ không phải đợi xảy ra vụ việc rồi mới xử lý. Đội HSĐN phối kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động… nhằm đảm bảo hoạt động linh hoạt từ việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, điều tra cơ bản, theo dõi đối tượng kết hợp với tuần tra kiểm soát trên đường, địa bàn trọng điểm.

. Đội HSĐN được quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ nên rất dễ dẫn đến lạm quyền. Công an tỉnh Đồng Nai có quy định hay biện pháp nào ngăn chặn việc này?

+ Chúng tôi thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập cho lực lượng công an nói chung và các cán bộ, chiến sĩ trong Đội HSĐN nói riêng về việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Chúng tôi cũng tuyển chọn những cán bộ, chiến sĩ vào Đội HSĐN theo tiêu chuẩn khắt khe nên khó xảy ra việc này.

. HSĐN có quyền đình chỉ hoặc kiến nghị cơ quan chức năng tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ quan, tổ chức cá nhân gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Họ có quyền này với các hoạt động dịch vụ ban đêm không, thưa ông?

+ Nếu có các hoạt động dịch vụ ban đêm làm mất trật tự thì Đội HSĐN không có quyền tạm đình chỉ mà đề xuất cơ quan chức năng tạm đình chỉ. Khi đến một địa điểm vui chơi, HSĐN phát hiện thanh niên đang tụ tập, đang chuẩn bị hành vi vi phạm pháp luật, HSĐN có thể yêu cầu địa điểm đó tạm ngưng hoạt động để tránh bị thiệt hại…

. Xin cảm ơn ông.

