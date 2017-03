Đặc xá năm 2015: Phó Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tiêu cực, sai sót

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị toàn ngành, địa phương để phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

TAND Tối cao có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn TAND, Tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù…