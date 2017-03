Đại diện đoàn caravan nhận thiếu sót

Ngày 26-9, anh Phạm Việt Đức, đại diện diễn đàn Ôtô FC (otofc.com), thay mặt đoàn caravan TP.HCM-Mũi Né đã nhận thiếu sót.

Theo anh Đức, do cuộc thi Vô lăng vàng chỉ diễn ra vài chục phút và chỉ chạy qua các chướng ngại vật một đoạn ngắn nên đoàn chủ quan không xin phép. Riêng màn “đốt lốp”, “drift” là do một số tay lái trẻ ngẫu hứng do thấy đường vắng nên biểu diễn và sau đó ban điều hành có nhắc nhở. Màn “quý ông mặc bikini” chỉ là phần tham dự trong cuộc thi tiểu phẩm của một đội trong đoàn mà ban điều hành không biết trước kịch bản.

Anh Đức cho biết đây là bài học kinh nghiệm để tổ chức những chuyến caravan tiếp theo được tốt hơn. Ngoài sự cố trên, đoàn caravan đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như bán đấu giá vật phẩm lấy tiền ủng hộ trẻ em nghèo, giao lưu thanh niên địa phương...