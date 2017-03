Đài Loan thí điểm chính sách ưu đãi thị thực cho Việt Nam

Ảnh minh họa. (Nguồn: safariinuae.com)

Theo chính sách này, đối tượng được đăng ký xin miễn phí thị thực vào Đài Loan là đoàn du khách từ năm người trở lên, tham gia đoàn do một công ty du lịch được chỉ định của Đài Loan tại địa bàn sắp xếp trọn gói hoặc do một doanh nghiệp nào đó đài thọ.Sau khoảng thời gian thử nghiệm nói trên, phía Đài Loan sẽ đánh giá về kết quả thực hiện để quyết định có tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi trong tương lai hay không.Dự báo nếu triển khai chính sách này, số lượng lượt khách du lịch đến Đài Loan từ năm quốc gia này có thể tăng thêm 40% so với hiện nay./.