Đắk Lắk: Lật xe tải, lòi ragỗ lậu

Sáng cùng ngày, trên đường Lê Quý Đôn (thuộc phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), chiếc xe tải biển số 47C-007.73 bị lật nghiêng khi qua cua. Khi xe lật, nhiều khúc gỗ cà chít đổ tung ra đường, hất tung ba chiếc xe máy của người dân đang dựng trên hè phố.

Đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin chiếc xe trên do tài xế Nguyễn Viết Bình (ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) điều khiển, trên xe chở hơn 3,75 m3 gỗ. Lái xe khai nhận số gỗ trên không có giấy tờ, được chở từ huyện Ea Súp về TP Buôn Ma Thuột để tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số gỗ trên.

N.ĐỨC