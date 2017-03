Đắk Nông:Đề nghị sung công quỹ hòn đá 'phong thủy' nặng 30 tấn

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị tỉnh tịch thu hòn đá này sung vào công quỹ Nhà nước và xử phạt người vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ là tài xế Hoàng Văn Nghĩa (ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 35 triệu đồng

Trước đó vào khoảng 21h ngày 11/2, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe đầu kéo đang vận chuyển một hòn đá lớn đi trên quốc lộ 14 (đoạn qua địa phận xã Đắk Gằn) nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Do tài xế Hoàng Văn Nghĩa không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên lực lượng công an đã tạm giữ hòn đá và đưa về trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra.

Cơ quan công an xác định hòn đá đã được khai thác từ nhiều ngày trước tại rẫy của một người dân ở thôn Nam Định, xã Đắk Gằn.