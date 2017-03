Đâm chết bạn gái 17 tuổi vì không chịu chia tay

Tối 30-11, một số người dân ở liên gia 5, tổ dân phố 7, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (TPBMT) - Đắk Lắk nghe có tiếng kêu la ngoài đường. Khi họ chạy ra thì phát hiện một cô gái nằm chết gục bên đường.

Được tin báo, Công an TPBMT đã nhanh chóng điều tra, xác định danh tính cô gái là Ngô Thái Trâm (17 tuổi), trú ở khối 7 - phường Tân Lập - TPBMT. Nghi can gây án cũng được xác định là Nguyễn Phi Hoàng (22 tuổi), trú ở 118/30 Lê Thị Hồng Gấm, TPBMT. Biết không thể thoát tội, 22h cùng ngày, Hoàng đã ra đầu thú tại Công an TPBMT.

Bước đầu, Hoàng khai nhận, sau một thời gian yêu nhau, hắn muốn chia tay với Trâm nhưng cô bé không chịu. Đã nhiều lần hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Tối hôm đó, hắn điện thoại hẹn gặp Trâm ở ngã 3 đường Hùng Vương - Trần Qúy Cáp để nói chuyện. Khi hắn đi đến điểm hẹn thì thấy Trâm đã chờ ở đó. Sau đó, cả hai cùng đi vào đoạn đường vắng trên.

Trong khi Trâm đang ngồi trên xe máy, còn Hoàng thì đang đứng dưới đất thì bất ngờ hắn dùng dao Thái Lan đâm hai nhát vào lưng Trâm. Sau đó, hắn tiếp tục một tay túm tóc cô bé, tay kia cầm dao đâm vào cổ Trâm. Trâm vùng bỏ chạy được khoảng 15 mét thì gục xuống và tử vong.

Trong đêm, Công an TPBMT đã chuyển giao vụ án cho Phòng PC 14 - Công an Đắk Lắk tiếp tục xử lý.



Theo N.Trọng (CAND)