Đâm chết người sau khi va quẹt xe

Theo thông tin ban đầu, trưa 2-8, Thông điều khiển xe máy trên đường Thành Thái (quận 10) tình cờ va quẹt xe với ba thanh niên đang đi trên đường. Bước đầu công an xác định đó là Nguyễn Thiện Tâm, cùng hai người bạn là Pháp và Nam, quê Bình Thuận.

Sau khi xảy ra va quẹt xe, Thông và ba người trên cãi nhau và không ai chịu thua ai. Sau đó Thông phóng xe bỏ đi nên Tâm, Nam, Pháp đã đuổi theo. Cả ba đuổi kịp Thông rồi đạp vào xe khiến Thông té ngã xuống đường. Thông cố bỏ chạy vào một tiệm dán keo xe chụp lấy cây kéo của người dán keo xe rồi đâm về phía những người truy đuổi. Tâm bị đâm vào cổ, Nam bị đâm vào đầu, còn Pháp bị đâm trúng lưng.

Chứng kiến sự việc người dân đã khống chế, bắt giữ Thông giao cho công an xử lý. Ba người bị đâm được đưa vào BV Trưng Vương cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng tại vùng cổ, mất máu nhiều nên Tâm đã tử vong. Hiện Công an quận 10 đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

H.TUYẾT - X.NGỌC