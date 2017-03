Đâm chết người tình rồi tự sát

Theo thông tin ban đầu, đêm 15-1, nhân viên của khách sạn TN phát hiện tại phòng 201 có một đôi nam nữ nằm chết trên vũng máu, bên cạnh có một con dao.

Qua điều tra, công an xác định danh tính hai nạn nhân là Trần Minh Tấn và Trần Thị Mỹ Hoa (cùng ngụ phường 12, quận 10). Theo kết quả khám nghiệm, anh Tấn đã dùng dao đâm ba nhát vào ngực chị Hoa rồi tự cắt cổ tay tự sát. Nguyên nhân do hai người này yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán nên anh Tấn ra tay sát hại người tình rồi tự sát. Trong ngày 16-1, Công an quận 10 đã bàn giao hai thi thể cho gia đình các nạn nhân an táng.

HOÀNG TUYẾT