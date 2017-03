Đâm chết vợ vì không đưa tiền ăn tối

Tối 17-11, Thành nhậu say về nhà đòi vợ đưa tiền để ra ngoài ăn tối. Tuy nhiên, do trời tối và Thành đang say rượu nên chị Vy Thị Thiểm (vợ Thành) không đồng ý. Tức giận, Thành lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị Thiểm. Chị Thiểm được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong tại BV thị xã Buôn Hồ.

Thấy cha mẹ xô xát, hai người con của vợ chồng Thành vào can ngăn cũng bị Thành đâm vào sườn, rách da phần mềm. Ngay sau khi đâm chết vợ, Thành đã bỏ trốn.

QUẢNG HÀ