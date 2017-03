Đâm cọc gỗ vào đầu phụ nữ vì... mất cây nứa

Theo ông Nguyễn Văn Cương (64 tuổi), trú cùng thôn với bà Mĩa, khoảng 11h30” ngày 25/01, ông Cương đang làm ruộng thì nghe tiếng bà Mĩa kêu cứu. Cùng mọi người chạy đến, phát hiện bố con ông ông Phạm Xuân Chinh (68 tuổi; ở thôn Rẫy, xã Vạn Trạch, Bố Trạch) và Phạm Xuân Chiểu (28 tuổi) cầm một chiếc gậy có một đầu nhọn đuổi đánh bà Mĩa.





Ông Nguyễn Văn Cương,nhân chứng vụ việc đang kể lại diễn biến câu chuyện



Trong lúc ông Cương đang cố ôm Chiểu lại để can ngăn thì bất ngờ, ông Chinh dùng chiếc đùi mang theo đâm mạnh vào đầu bà Mĩa khiến bà Mĩa gục xuống đất. Ông Cương nhanh chóng gọi mọi người đưa bà Mĩa tới nhà văn hóa thôn. Nhưng do bà Mĩa bị hôn mê nên gia đình đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.



Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bệnh viện huyện Bố Trạch đã chuyển bà Mĩa vào bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ cho biết là bà Mĩa bị chấn thương sọ não, tụ huyết trong và hiện đang hôn mê.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã điều tra nguyên nhân ban đầu do trước đó ông Chinh mới trồng mấy cọc nứa bên ngoài vườn để làm hàng rào. Phát hiện bị mất, ông Chinh hỏi vợ. Vợ ông Chinh trả lời có thấy bà Mĩa vừa đi qua vườn nhà họ.



Nghi ngờ có thể bà Mĩa nhổ cây nứa của mình, ông Chinh đã nhổ một cọc gỗ bên đường dài hơn 80cm, rồi cùng đứa con trai là Phạm Xuân Chiểu (28 tuổi) chạy đi tìm bà Mĩa để đánh.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Theo Phong Nha (VTC)