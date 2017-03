Đám cưới cổ tích…

Sau đám cưới, vợ chồng anh Quý, chị Giang không tính chuyện đi tuần trăng mật mà đang tính mua máy may để Giang hằng ngày nhận may quần áo cho người dân quê nơi đây. Nhiều người dân quê cho biết họ sẽ đến nhà đôi vợ chồng cổ tích này may để ủng hộ chuyện tình đẹp.

Chú rể Đậu Văn Quý và cô dâu Ngô Thị Cẩm Giang ngoài đời thường. Ảnh: HỒNG LAM Họ đã nói Cha mẹ đều phản đối em lấy anh Quý nên không ra dự đám cưới bọn em được. Anh của em thì tôn trọng, đồng ý cho em về nhà chồng nhưng hoàn cảnh khó khăn anh không ra dự đám cưới được. Cô dâu CẨM GIANG