Đâm nhà dân, xe khách gây tai nạn liên hoàn

Xe ô tô mang BKS 18N-2122 chở 8 khách đi theo hướng Bắc - Nam, khi đi qua đoạn đường trên đột nhiên lao thẳng vào hiên nhà người dân.

Do tránh xe khách nên xe tải húc vào xe chữa cháy

Do thấy chiếc xe này điều khiển với tốc độ cao lấn phần đường của mình nên anh Đào Văn Dần, điều khiển xe tải mang BKS 89K-3327 đi ngược chiều, buộc phải tránh sâu vào lề đường nên đã để xe húc vào xe chữa cháy đang dừng tiếp nhiên liệu bên đường. Hậu quả làm anh Dần bị thương, 8 khách trên xe rất may không ai bị thương, các xe tải, khách và xe cứu thương bị hư hỏng.



Theo thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn trên do xe khách chạy tốc độ cao, gặp đường mưa, trơn nên mất lái đâm vào hiên nhà dân. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Hải Lăng đã kịp thời có mặt xử lý, phân luồng giao thông

Theo Trần Hà (VTC)