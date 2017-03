Đâm thủng lốp ôtô chở tiền để trộm cướp

Thủ phạm theo dõi khách vào giao dịch rồi bám theo, dùng đinh, chông đâm xịt lốp xe, sau đó vờ làm người tốt báo cho lái xe biết để dừng xe kiểm tra. Trong lúc chủ xe mải sửa chữa, bọn trộm ra tay chôm toàn bộ số tiền để trên ôtô rồi tẩu thoát…

Bỗng nhiên thủng lốp xe

15h ngày 3-11, chị Nguyễn Thị Phương Nga, 29 tuổi, trú tại khu tập thể vật tư nông nghiệp nông sản (Hoàng Mai), kế toán Công ty Xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật, ở 157 Láng Hạ cùng lái xe của công ty là anh Nguyễn Văn Trung đi ôtô đến Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp, ở 14 Láng Hạ (Ba Đình) rút 140 triệu đồng. Sau khi cho tiền vào túi màu xanh do ngân hàng phát, chị Nga lên xe ôtô về.

Trên đường về cơ quan, chị Nga có rẽ qua Ngân hàng Tiền Phong trên đường Nguyễn Chí Thanh để giao dịch. Khi đến ngã ba phố Pháo Đài Láng - Nguyễn Chí Thanh, anh Trung thấy có hiện tượng xịt lốp xe. Vừa lúc đó, 1 thanh niên đi xe máy áp sát vào bên cửa của người lái, ra tín hiệu báo xe bị thủng lốp. Nghĩ là gần về đến cơ quan, anh Trung cố cho xe chạy tiếp.

Chạy được khoảng 70m, 1 thanh niên khác lại phóng xe máy đuổi theo, tiếp tục báo xe bị thủng lốp. Sốt ruột, anh Trung và chị Nga mở cửa ôtô xuống kiểm tra. Chợt nhớ ra chưa rút chìa khoá, anh Trung quay lên thì phát hiện cửa xe bị mở, chiếc túi đựng tiền của chị Nga để ở băng ghế sau đã biến mất.

Trước đó, vào ngày 30-10, ông Grham MKay, SN 1955, quốc tịch Anh, chuyên viên kỹ thuật máy tính của Công ty MK đi với ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch HĐQT công ty vào Ngân hàng Vietcombank Thành Công, có trụ sở ở 30 Láng Hạ rút 50.000 USD. Sau khi rút, ông Khang điện thoại cho kế toán trưởng đến mang số tiền trên về, còn mình và ông Grham MKay cùng lái xe là anh Nguyễn Văn Hải lên ôtô đi có việc.

Do đường đông, xe ôtô đi vòng về phố Hoàng Ngọc Phách, ra Vũ Ngọc Phan, rẽ tiếp lên Láng Hạ. Đến trước cửa số nhà 50 đường Láng Hạ, có 2 đối tượng đi xe máy Dream chạy lên, báo lái xe là ôtô bị xịt lốp. Khi anh Hải xuống kiểm tra, thấy lốp xịt đã báo ông Khang và ông Grham MKay xuống để thay lốp xe.

Nghe tiếng một người dân hô "có trộm", 3 người nhìn lên thì thấy một thanh niên chui từ trong xe ôtô của mình ra, cầm theo chiếc túi của ông Grham Mkay, trong túi có 5.100 USD, 2 hộ chiếu, 1 vé máy bay điện tử, 1 máy tính xách tay, 1 sim điện thoại chưa kích hoạt, tổng cộng trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng. Khi bị phát hiện, đối tượng đã nhảy lên xe máy của một thanh niên khác chờ sẵn, chạy theo đường Láng về hướng cầu Trung Hoà. Các bị hại chạy đuổi theo nhưng không kịp, đành quay về báo cơ quan Công an.

Ngoài "sự cố" thủng lốp xe nêu trên, có vụ đối tượng đã phá khóa cửa xe hoặc đập vỡ kính để trộm cắp. 15h ngày 2-11, anh Phạm Văn Đức, ở quận Cầu Giấy đi ôtô mang theo 200 triệu đồng đến Chi nhánh Ngân hàng Techcombank ở khu Trung Hòa - Nhân Chính để làm thủ tục chuyển 104 triệu đồng.

Đến 15h40 cùng ngày, anh Đức cầm túi nilon màu đen đựng 96 triệu đồng để trên ghế phụ, đi về cửa hàng sửa xe tại 45 Lê Văn Lương. Anh Đức đỗ xe trước cửa hàng, khóa cửa xe rồi vào trong. Khoảng 2 phút sau, nghe tiếng hô hoán, anh Đức chạy ra thấy một người đàn ông nhảy từ ôtô của mình ra, lên chiếc xe máy chờ sẵn chạy thoát. Chiếc túi đựng 96 triệu đồng đã biến mất.

Qua khám nghiệm cho thấy kính xe còn nguyên vẹn nhưng ổ khóa cửa xe có vết cậy phá. Nhiều khả năng đối tượng đã đeo bám theo anh Đức từ ngân hàng, nhân cơ hội đã phá khóa xe để trộm cắp.



Cũng trên địa bàn quận Cầu Giấy, trước đó, chị Đặng Lệ Quyên điều khiển ôtô BKS 29NN… rút tiền từ Ngân hàng NN&PTNT số 2 Láng Hạ, khi đến trước cửa số 7 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, có 2 thanh niên đi xe máy Wave màu đỏ vượt lên trước báo hiệu xe gặp sự cố. Chị Quyên dừng lại, vòng ra sau xe, phát hiện bánh sau đã bị xịt lốp. Trong lúc mải kiểm tra xe, các đối tượng đã đập vỡ kính cửa trước lấy trộm 250 triệu đồng để trên ghế xe.

Thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Hà Nội, từ đầu năm 2009 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ít nhất đã xảy ra 5 vụ trộm cắp với các thủ đoạn nêu trên. Từ thông tin của người bị hại cung cấp cho thấy các đối tượng trộm cắp thường đi theo nhóm từ 2-4 tên, sử dụng xe máy, theo dõi khách vào giao dịch, rút tiền ở các ngân hàng, quỹ tiết kiệm, cửa hàng buôn bán vàng bạc, đá quý… rồi bám theo họ trên đường về, dùng đinh, chông tự tạo làm xịt lốp xe sau buộc người đi trên xe phải xuống thay lốp. Lợi dụng không còn người trên xe, các đối tượng cậy phá cửa hoặc đập vỡ cửa kính xe lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đã từng bắt giữ nhiều ổ nhóm người nước ngoài gây án

Trao đổi với Đội 5, PC14 Công an Hà Nội, Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng cho biết, thủ đoạn trộm cắp tài sản trên không phải là mới. Tháng 3/2008, Công an Hà Nội từng khám phá ổ nhóm tội phạm 5 đối tượng người Indonesia sang Việt Nam thuê khách sạn ở Hàng Bông để gây án với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Các đối tượng này từ 26 đến trên 50 tuổi, nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng khai nhận phân công 2 tên vào ngân hàng theo dõi người rút tiền rồi dùng điện thoại di động báo cho đồng bọn ở bên ngoài biết đặc điểm người và phương tiện để bám theo bằng xe máy. Khi có cơ hội, chúng dùng đinh kim loại tự tạo làm xịt lốp xe ôtô để tiếp cận trộm cắp tài sản trên xe.

Sau khi Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm trên, tình hình trộm cắp tài sản trên ôtô của những người rút tiền từ ngân hàng về đã lắng xuống. Tuy nhiên, trong các tháng 6, 7/2009, tại địa bàn TP HCM lại tái diễn thủ đoạn phạm tội này với lượng tài sản bị mất trộm cực lớn. Có vụ các đối tượng "nẫng" tới 2,4 tỷ đồng. Sau nhiều ngày theo dõi, đến ngày 14/7, Công an TP HCM đã bắt giữ được ổ nhóm gây án 8 tên, cũng là người quốc tịch Indonesia.

Các đối tượng khai thủ đoạn "đặt bẫy" ôtô khá đơn giản, dùng một đoạn sắt nhọn mài sắc đặt trong vỏ bao thuốc lá. Quá trình đi xe máy bám theo những ôtô chở tiền giao dịch từ ngân hàng ra, đến ngã tư khi xe phải dừng lại chờ tín hiệu đèn giao thông sẽ bí mật "đặt bẫy" vào bánh sau ôtô. Khi xe lăn bánh, đoạn sắt nhọn sẽ "ăn" vào lốp. Lúc này, các đối tượng sẽ đóng giả những người đi đường tốt bụng, ra tín hiệu cho lái xe biết xe đang gặp sự cố. Khi những người trên xe mải mê kiểm tra, thay lốp, chúng cậy cửa xe lấy trộm tiền.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ổ nhóm này đã gây ra 7 vụ trộm với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Cũng theo khai nhận của các đối tượng, một số vụ khi ôtô dính bẫy, do lái xe cảnh giác cắt cử người ở lại trông coi tài sản nên chúng đã không thực hiện được hành vi trộm cắp.

Cảnh giác, chủ động quản lý, bảo vệ tài sản

Theo quy luật, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu giao dịch ngân hàng của các tổ chức và cá nhân tăng mạnh. Do đó, để phòng ngừa loại tội phạm trộm cắp tài sản này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp Công an các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội làm việc với các ngân hàng, quỹ tiết kiệm, cửa hàng vàng bạc, đá quý…, đề nghị khi giao dịch với khách hàng phải có trách nhiệm thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm để biết và có biện pháp phòng ngừa, quản lý tài sản.

Đối với các khách hàng mang tiền đến ngân hàng giao dịch hoặc rút tiền từ ngân hàng về, đặc biệt đối với những người sử dụng ôtô để vận chuyển tiền, cơ quan Công an khuyến cáo nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lái xe và người có tài sản cần bình tĩnh ghi lại biển kiểm soát xe máy, đặc điểm đối tượng.

Nếu phải dừng xe để sửa chữa, để người đi cùng ngồi trên xe trông coi tài sản, hoặc khi thay, vá săm, lốp nên mang theo tài sản theo người để quản lý. Nếu phát hiện đối tượng mở cửa xe hoặc phá kính, phối hợp nhân dân bắt giữ đối tượng nghi vấn hoặc phương tiện đối tượng sử dụng.

Phía ngân hàng cũng khuyến khích những người giao dịch nên thực hiện cách thức chuyển khoản giữa các ngân hàng bởi thói quen giao dịch tiền mặt với số lượng lớn của nhiều người dễ bị tội phạm lợi dụng gây án.

Người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, đề nghị cung cấp thông tin ngay cho Phòng PC14 Công an Hà Nội. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm: 04.39396456, 097.777.8189.



Theo Thu Hòa - Hương Vũ (CAND)