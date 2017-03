Đắm thuyền đi ăn hỏi, 2 người chết, 6 người mất tích

* Tụt đổ lò, 3 công nhân thiệt mạng



Sau khi xảy ra tai nạn, những người dân chài trong khu vực đã kịp thời vớt được bảy người. Tuy nhiên, hai người trong số này bị chết là cháu Hà Hồng Ngọc (5 tuổi, trú tại phường Hưng Thành) và bà La Thị Chúc (quê ở Vĩnh Phúc). Đến 18g vẫn còn sáu người mất tích.Theo cơ quan chức năng, chiếc thuyền do ông Hà Văn Bình (được cứu sống) điều khiển trước khi xảy ra tai nạn là loại thuyền nhỏ gắn máy thường được người dân địa phương dùng để đi lại và không chở được nhiều người, không thuộc phương tiện được cấp phép vận tải.



* Khoảng 20g ngày 11-1, tại Công ty TNHH một thành viên than Hồng Thái, phường Phương Đông, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tụt đổ lò khiến ba công nhân thiệt mạng.



Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra tai nạn là lò chợ từ vì số 1 đến vì số 13, mức +190 đến mức +251, vỉa 47, khu Hồng Thái thuộc phân xưởng khai thác 1, Công ty TNHH một thành viên than Hồng Thái. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.





Theo T.H. - T.PHÙNG (TTXVN, TTO)