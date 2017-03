Dân bức xúc trói bảy công an và cán bộ

Theo ông Bùi Việt Hưng, Phó Chủ tịch xã Kim Bôi, sáng 7-10, khoảng 70 người dân thôn Bôi Câu giữ trưởng thôn và một số người đang khai thác cát sỏi trên sông Bôi vì cho rằng trưởng thôn câu kết để doanh nghiệp khai thác vàng trái phép. Đến chiều, trưởng thôn tự cởi trói được và bỏ trốn. Thấy sự việc nghiêm trọng nên chiều 8-10, huyện lập một tổ công tác xuống để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác không đồng ý cho người dân khám xét giấy tờ nên một số người dân quá khích hô hào bắt trói bảy người trong tổ vì cho rằng đấy là những người giả danh công an, giả cán bộ. Trong số những người bị trói gồm ba công an tỉnh, hai công an huyện, phó phòng TN&MT và một lái xe. Sau khi trói khoảng 15 phút, người dân đã cởi trói cho tổ công tác.

Một người dân lý giải việc trói người: Đến cán bộ thôn, xã còn câu kết với doanh nghiệp để “bán” chúng tôi thì chúng tôi còn tin ai nữa. Chúng tôi trói họ vì nghi ngờ họ giả danh.

Hình ảnh các cán bộ, công an bị trói. (ảnh trên các trang mạng)

Ông Bùi Đức Thanh, chánh văn phòng huyện Kim Bôi, cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, trưởng công an huyện cùng lãnh đạo xã đã thuyết phục và viết cam kết sẽ tổ chức họp dân vào hôm sau người dân mới giải tán. Trong cuộc họp dân ngày hôm sau, chủ tịch huyện Kim Bôi đã xin lỗi người dân thôn Bôi Câu, đồng thời yêu cầu chủ tịch, bí thư xã Bôi Câu, trưởng và phó thôn Bôi Câu xin lỗi người dân.

“Trước mắt, các cơ quan chức năng sẽ giải quyết các yêu cầu của người dân như đề nghị ban quản lý thôn từ chức, lập biên bản với chủ phương tiện khai thác khoáng sản trái phép… Sau đó, công an sẽ điều tra làm rõ các đối tượng cầm đầu trong việc bắt, giữ người trái pháp luật” - ông Thanh nói.

Theo nhiều người dân thôn Bôi Câu, việc khai thác cát sỏi nhưng thực chất là khai thác vàng trái phép xảy ra từ đầu năm ở xã Hợp Kim kế bên. Đầu tháng 10 vừa rồi, trong cuộc họp thôn xin phép khai thác cát sỏi, dân không đồng ý nhưng doanh nghiệp vẫn làm gây xói lở bờ sông, tạo dòng chảy xiết, dân phải đi vòng vài kilomet chứ không lội qua sông như trước được.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một đoạn bờ sông vài trăm mét bị “cày xới”, nước chảy xiết, xoáy tại nhiều nơi. Tuy nhiên, chính quyền huyện chỉ xác nhận có chuyện khai thác vàng trên bờ sông Bôi nhưng không biết đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân thế nào vì “không nghe ai phản ánh về việc này”.

NGUYỄN DÂN