Dàn cảnh “bắt cóc” người tình tống tiền

Rạng sáng 1-10, Đội 2 phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương ập vào nhà nghỉ An Phú Mỹ (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), bắt giữ Mai Văn Linh nghi can bắt cóc tống tiền. Cùng ngày, PC45 Công an TP.HCM đã bàn giao Linh cho Công an thị xã Dĩ An điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ em. Qua thông tin điều tra ban đầu, PC45 đã xác định Mai Văn Linh đã dựng lên màn kịch bắt cóc V. để tống tiền mẹ V.

Trước đó, trưa 30-9, bà H. (ngụ quận Phú Nhuận) đã đến cơ quan công an cầu cứu về việc con mình bị kẻ gian bắt cóc đòi tiền chuộc. Theo bà H., chiều 29-9, khi đang ở nhà thì V. xin đi mua trà chanh nhưng mãi không thấy quay về. Bất ngờ sáng 30-9, bà H. nhận được điện thoại của một thanh niên nói đang giam giữ V. và buộc bà H. phải nhanh chóng giao nộp 500 triệu đồng để chuộc con. Người này đe dọa bà H. không được báo công an, nếu không V. sẽ khó bảo toàn tính mạng. Bà H. rất sợ hãi nhưng không thể kiếm đâu ra số tiền trên nên bà đã đến công an trình báo.

Mai Văn Linh (phải) cùng chiếc ĐTDĐ và thẻ sim mà Linh dùng để gọi nhằm tống tiền bà H. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đội 2 PC45 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. sau khi rà soát tất cả mối quan hệ của V., công an nhận định Linh là nghi can gây án. Có thời gian Linh từng làm phụ hồ tại công trình đối diện với nhà bà H.

Với phát hiện Linh có một người bà con đang sống tại Dĩ An, Bình Dương, cơ quan công an nghi ngờ Linh đã đưa V. đến đây ẩn trốn. Khi ập vào, công an nhìn thấy “nạn nhân” bị Linh “bắt cóc” là V. (13 tuổi) đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh Linh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chiếc ĐTDĐ với thẻ sim mà Linh đã gọi hù dọa tống tiền bà H. Sự thật là Linh không hề bắt cóc và đe dọa tính mạng V., mà giữa Linh với V. có mối quan hệ tình cảm yêu đương, do không có tiền nên Linh dàn cảnh để tống tiền bà H.

Linh khai nhận đã có vợ con ở Ninh Bình nhưng do gia đình khó khăn nên vào TP.HCM kiếm việc làm. Khoảng tháng 5-2013, Linh làm phụ hồ ở đối diện nhà V., thấy V. xinh xắn nên buông lời tán tỉnh và V. nhanh chóng đáp lại. Sau khi công trình xây dựng xong, Linh chuyển đi làm ở nơi khác nhưng giữa hai người vẫn thường xuyên liên lạc.

Ngày 22-9, Linh rủ V. đi chơi và đã đưa V. đến một nhà nghỉ ở Dĩ An để quan hệ tình dục. Sau đó, Linh nói với V. là có khả năng V. sẽ có con nên rủ V. bỏ nhà theo Linh để sống chung. Nghe vậy, chiều 29-9, V. đã bỏ nhà theo Linh đến Dĩ An thuê nhà nghỉ. Tại đây, Linh đã bàn với V. về kế hoạch tống tiền mẹ của V. để có tiền cho cuộc sống chung của hai đứa.

Riêng V. ở độ tuổi 13 còn khá ngây thơ và nhẹ dạ, vừa đáng thương vừa đáng giận. Sau khi đi nhà nghỉ với Linh, V. lo sợ sẽ có con nên cô bé này đã bỏ nhà theo Linh và nghe theo mọi đề nghị của người tình, dù đó là việc làm vi phạm pháp luật và nạn nhân bị tống tiền lại chính là mẹ của V.

TUYẾT KHUÊ