Dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao tám nghi can trong một nhóm chuyên dàn cảnh va quẹt xe để thừa cơ trộm cắp tài sản cho Công an quận 6 điều tra. Đó là Phan Tuấn Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Kiểm, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Nhựt Thành, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thị Ái Vân. Đồng thời, công an tiếp tục truy xét thêm hai đồng bọn của nhóm này là Lan và Thu, trong đó Lan được xem là người cầm đầu.

Tám nghi can trộm cắp bằng dàn cảnh va quẹt xe bị tạm giữ. Ảnh: HT

Trước đó, trưa 2-3, trên đường tuần tra, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm PC45 đã tiến hành kiểm tra hành chính tám người nghi vấn trên. Các đối tượng đã thừa nhận vừa thực hiện hai vụ dàn cảnh quẹt xe trên đường để trộm. Cụ thể, sáng 2-3, Nghĩa gọi điện thoại hẹn gặp đồng bọn tại một quán cà phê ở quận 8 rồi phân công cụ thể vai trò của từng người. Theo đó, Nghĩa giả vờ va quẹt xe, Kiểm chở Bích ép xe bên phải nạn nhân, Lan sẽ chở Thanh trực tiếp móc túi nạn nhân, còn Thành, Thanh, Cường và Vân có vai trò cản địa phía sau nếu có người truy đuổi. Cả nhóm đi rảo qua nhiều tuyến đường “săn mồi”. Khi đến khu vực ngã tư Đặng Nguyên Cẩn - Bà Hom (quận 6), phát hiện một phụ nữ chở con có để điện thoại trong túi quần. Như kế hoạch, chúng va quẹt xe và Thanh nhanh tay móc lấy điện thoại iPhone 3G của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau khi ra tay trót lọt vụ trộm trên, cả nhóm lại tiếp tục đi tìm con mồi khác. Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại vòng xoay Phú Lâm, phát hiện một phụ nữ để điện thoại trong túi quần. Nghĩa lại va quẹt xe làm nạn nhân té ngã để đồng bọn móc túi. Tuy nhiên, trong lúc Thanh móc lấy điện thoại thì nạn nhân phát hiện, giằng co và điện thoại bị rớt xuống đường. Không cướp được điện thoại, cả nhóm bỏ chạy về hướng quận 5. Trên đường đi, xe của Lan phải ở lại vá xe, số còn lại chạy về một quán cà phê ở quận 8 để chia tiền thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm tiến hành kiểm tra, tạm giữ.

Ngoài ra, những đối tượng trong nhóm cũng là dân “hai ngón” chuyên nghiệp. Riêng Nguyễn Tuấn Thanh khai nhận ngày 1-3 đã cùng với Lan và Nghĩa vào Chợ Nhỏ ở quận 6 để trộm cắp. Thanh vào chợ vờ chen lấn mua rau và móc điện thoại của người bán rau. Tiếp tục đi một vòng chợ, Thanh thấy một phụ nữ đi chợ để điện thoại sơ hở nên giả vờ chen lấn để móc lấy.

Hiện Công an quận 6 đang tiếp tục điều tra mở rộng.

H.TUYẾT