Dân đổ xô chui cống vớt dầu tràn

Hàng trăm mét khối dầu diezel từ trong các bồn chứa lớn đã chảy tràn ra ngoài theo các cống thoát nước đang trong quá trình thi công của Công ty Môi trường đô thị. Ngay sau khi xảy ra sự cố, dù trời còn tối, hàng trăm người đổ xô mang theo can, thùng phuy, xô, chậu đến các miệng cống thoát nước nằm trên đường Lê Văn Hiến để vớt dầu. Họ chen lấn, giành giật nhau đã gây ra cảnh hỗn loạn trên một đoạn đường dài gần nửa km.

Người dân phường Khuê Mỹ cho biết vào giữa đêm, họ phát hiện mùi xăng dầu bốc nồng nặc. Ngay sau đó, dân nhìn thấy một lượng dầu từ trong kho tràn xuống đường cống dẫn nước.

Sáng cùng ngày, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã đến hiện trường để kiểm tra sự cố, đồng thời phối hợp với lực lượng công an cô lập hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự. Được biết, tổng kho xăng dầu sân bay Nước Mặn vừa được gia cố, xây dựng mới thêm nhiều bể dầu lớn. Tuy nhiên, hệ thống ống dẫn nối thông với nhau vẫn là hệ thống cũ. Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng thì nguyên nhân gây tràn dầu là do hệ thống van bơm bị sự cố.