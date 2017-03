Dân hoang mang vì ngọn núi xuất hiện nhiều vết nứt lớn

Những ngày vừa qua, những người dân sống dưới chân núi Rú Dầu đang hết sức hoang mang khi bỗng nhiên ngọn đồi xuất hiện những đường nứt lớn kéo dài.











Rú Dầu bỗng dưng xuất hiện nhiều vết nứt lớn







Những đường nứt lớn kéo dài vài chục mét



Xuân Sinh - Theo Văn Dũng (VNE)



Chị Phan Thị Phượng, một trong những hộ dân sống dưới chân Rú Dầu cho biết: "Sau đợt lũ vừa qua, tôi lên Rú Dầu để lấy củi thì hốt hoảng thấy ngọn đồi xuất hiện rất nhiều vết toạc, nứt. Những vết nứt này lúc đầu chỉ rộng khoảng 20cm nhưng sau mấy ngày có nhiều đoạn đã rộng hơn 50 cm và xuất hiện thêm nhiền đoạn sụt lún mới"."Nếu một trận mưa nữa, chắc chắn cả quả đồi này sẽ ập xuống. Khi đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy đêm nay người dân nơi đây không sao ngủ được vì sợ đất đá đổ sập xuống bất cứ lúc nào"- chị Phượng lo lắng.Có mặt tại Rú Dầu, PV Dân trí tận mắt chứng kiến ngọn đồi bỗng xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài. Quả đồi đang xuất hiện ít nhất 6 vết nứt, mỗi vết nứt kéo dài vài chục mét, sâu gần 1m, có nhiều đoạn vết nứt sâu hơn 2 m, rộng hơn 0,5 mét.Những người cao tuổi trong thôn cho biết từ trước đến nay, chưa bao giờ có tình trạng nứt trên núi như thế này. Điều nguy hiểm là những vết sụt lún này càng ngày càng xuất hiện nhiều và ngày càng rộng thêm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và đe dọa đến sự an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân sống dười chân núi.Theo ông Lê Quang Minh, Thôn trưởng Thượng Tiến thì rất có thể là do trong lòng đất bị rỗng nên dẫn tới hiện tượng trên: "Đến thời điểm này, sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã lên kiểm tra, đồng thời báo cáo sự việc lên xã. Theo tôi rất có thể là do trong lòng Rú Dầu bị rỗng nên khi mưa xuống đã gây sụt lún" - ông Minh cho biết.Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Đức Lạc cho biết: "Sau khi phát hiện sự việc, xã Đức Lạc và các cơ quan chức năng ở huyện Đức Thọ đã kiểm tra, khảo sát, đồng thời tuyên truyền cảnh báo cho người dân và các phương tiện giao thông chú ý. Nếu như có mưa lớn hay bão lụt về, chúng tôi sẽ gấp rút sơ tán người dân sống dưới chân núi ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh trường hợp xấu xảy ra. Còn nguyên nhân gây sụt lún thì đến nay vẫn chưa thể kết luận".