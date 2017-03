Đạn nổ giữa thành phố Huế

Theo người dân sống gần địa điểm phát nổ, sau tiếng nổ “đùng” chát chúa, tiếp đó cứ 2, 3 phút lại có một tiếng nổ nhỏ. Có lúc một loạt bốn, năm tiếng nổ liên tiếp, khói bao trùm cả một vùng.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy do đạn nổ. Ảnh: NL

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, 10 xe cứu hỏa cùng hơn 200 chiến sĩ công an, quân đội đã được điều đến phong tỏa hiện trường, kịp thời dập tắt đám khói. Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế, cho biết vụ nổ trên là do một quả đạn phốt pho thu gom về chưa kịp xử lý, đang để tạm trong một lô cốt, do gặp nắng nóng nên đã phát nổ và bốc cháy. Vụ nổ không có thương vong về người.

H.LINH