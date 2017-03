Dân quân vào nhà trọ đánh người?

Theo anh Hùng, lúc anh đang ngủ tại phòng trọ thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, anh nhìn thấy tám người, trong đó bảy người mặc đồng phục DQTV, người còn lại là Tý Em, người vừa bị Công an thị xã Dĩ An xử lý về hành vi trộm cắp, nghiện hút. Một người nói: “Tụi tao kiểm tra hành chính”. Anh Hùng kể: “Họ ép tôi vào góc tường, lục soát đồ đạc trong phòng. Sau đó yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ, tôi xuất trình giấy tờ, vừa định hỏi sao không thấy công an đi cùng thì bị đấm đá tới tấp vào đầu, mặt và bụng”.

Nhóm người này rút đi khoảng 10 phút rồi quay lại, đập cửa kêu anh Hùng: “Mày theo tụi tao ra ngoài có chuyện”. Nạn nhân kể tiếp: “Họ bắt tôi ngồi xuống ghế đá rồi vừa đánh vừa dọa phải đi nơi khác, nếu không sẽ bị giết. Lúc này tôi chỉ biết van xin, tôi bị đánh rách cằm khoảng 2 cm, máu chảy ra nhiều họ mới dừng tay”.

Anh Hùng với vết thương ở cằm, vết tích bị đánh giữa đêm. Ảnh: XL

Ông Lê Sĩ Khôi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường An Bình, cho biết: “Nghe báo cáo có chiến sĩ DQTV tham gia đánh nhau, tôi đã yêu cầu làm rõ. Qua xác minh ban đầu, anh em thừa nhận có đi cùng nhưng không đánh anh Hùng. Người trực tiếp đánh là Tý Em hiện đã bỏ trốn, công an đang truy tìm. Nói chung anh em có sai, chúng tôi đang căn cứ vào mức độ sai phạm để xử lý. Lãnh đạo phường và bản thân tôi đã xuống tận chỗ anh Hùng trọ để xin lỗi anh về sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lại Minh Sơn, Phó Trưởng Công an phường An Bình, xác nhận: “Vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Công an thị xã Dĩ An và tôi đang tiếp tục xử lý”.

Về phía anh Hùng khẳng định đêm đó anh có bị những người mặc áo DQTV đánh. Trong những người đánh mình, anh Hùng nhận ra được một người cũng có tên là H., nếu cần anh sẵn sàng đối chất.

XUÂN LƯƠNG