Dân sẽ không phải tự chứng minh việc phạm luật

Sau hai lần bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” trong năm 2010 về quy định trong Thông tư liên tịch 09/2009 về việc người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông chỉ được bảo hiểm chi trả nếu có giấy xác nhận mình không vi phạm luật giao thông, ba bộ Tài chính - Công an - Y tế đã ngồi lại với nhau để bàn ra một dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch 09 về nội dung này. Dự kiến thông tư sửa đổi sẽ được ký trong tháng 3 tới.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc chi trả viện phí cho người bị tai nạn giao thông (TNGT) có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), ông Nguyễn Đức Nhật, Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế về việc chi trả phí khám chữa bệnh cho người bị TNGT mà không cần có giấy xác nhận của cơ quan công an như quy định hiện hành.

Được tạm ứng thanh toán viện phí

“Sắp tới nếu nhập viện, họ sẽ được bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả viện phí chứ không phải tự thanh toán trước như hiện nay”- ông Nhật nói. Cụ thể, người có thẻ BHYT bị TNGT khi nhập viện sẽ vẫn được tạm ứng thanh toán viện phí dù chưa xác định họ có vi phạm pháp luật giao thông hay không. Sau đó, cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan công an kịp thời xác minh tình trạng vi phạm pháp luật của bệnh nhân. Nếu người này vi phạm thì họ sẽ phải chi trả viện phí. Ngược lại, nếu người tham gia bảo hiểm không vi phạm thì Quỹ BHYT sẽ thanh toán toàn bộ chi phí điều trị theo quy định.

Theo dự thảo, khi bị tai nạn giao thông như thế này, người có thẻ BHYT vẫn được tạm ứng thanh toán viện phí dù chưa xác định họ có vi phạm pháp luật giao thông hay không. Ảnh minh họa: HTD

Bộ Tài chính cũng đề xuất trong vòng sáu tháng mà cơ quan công an chưa xác minh được người bệnh có vi phạm hay không thì BHXH sẽ phải chi trả phí khám chữa bệnh như trường hợp không phạm luật.

Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết thêm sau khi bệnh nhân ra viện rồi mới có văn bản trả lời của công an thì cơ quan BHXH phải yêu cầu người bệnh trả lại tiền mà Quỹ BHYT đã chi trả.

Băn khoăn việc truy thu

300 tỉ đồng là số tiền mà Quỹ BHYT chi cho người bị tai nạn giao thông có tham gia BHYT mỗi năm, theo số liệu của BHXH VN.

Theo ông Nhật, vấn đề Bộ Tài chính đang băn khoăn là việc khó truy thu chi phí khám chữa bệnh của người tham gia BHYT khi cơ quan chức năng tìm ra lỗi vi phạm luật giao thông. “Yêu cầu họ phải hoàn trả phí khám chữa bệnh là không dễ. Thực tế, hầu hết các trường hợp bị TNGT hết sức khó khăn cả về kinh tế lẫn sức khỏe. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng khi nói đến bảo hiểm là nói đến tính chất nhân đạo và chia sẻ rủi ro” - ông Nhật nhận định.

Theo BS Bùi Minh Đông, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, nếu dự thảo đi vào thực hiện thì rất tốt cho người bị TNGT vì lâu nay những trường hợp chưa xác định được đúng sai chưa được hưởng BHYT. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tiền chi trả BHYT trong trường hợp cơ quan có trách nhiệm xác định được họ sai là rất khó vì lúc đó người bệnh đã xuất viện. “Thậm chí họ còn nằm viện nhưng không có khả năng trả và xin khất nợ thì không lẽ không cho điều trị nữa? Chi phí điều trị lúc đầu của các ca TNGT thường rất lớn, nếu không thu hồi được thì rất khó cho BHXH và trách nhiệm của BHXH cũng quá lớn” - bác sĩ Đông băn khoăn.

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban Chính sách (BHXH Việt Nam), cũng cho biết hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định rõ vấn đề này. “Thực tế cơ quan BHXH không có quyền xử phạt. Do vậy, BHXH Việt Nam đã có kiến nghị lên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội để có ý kiến về việc phải đưa các hành vi trục lợi, lạm dụng Quỹ BHYT vào một trong những hành vi vi phạm về hình sự thì mới có thể xử lý được” - ông Sơn nói.

Quy định phải rõ để tránh lợi dụng

Theo ông Phạm Lương Sơn, quan điểm của BHXH Việt Nam là không đẩy khó về phía người dân nhưng pháp luật cần quy định chặt chẽ để tránh việc một số ít người lợi dụng khe hở để trục lợi.

Ông Sơn phân tích: Luật BHYT quy định đã vi phạm pháp luật thì không được chi trả viện phí. Do đó, quy định sắp tới phải rất cụ thể về quy trình thực hiện, trách nhiệm của mỗi cơ quan. Ví dụ quy định nhân viên y tế và nhân viên của cơ quan BHXH phải có trách nhiệm lập biên bản ngay tại bệnh viện khi bệnh nhân được đưa vào viện. Cơ quan công an có trách nhiệm xác nhận bệnh nhân bị TNGT có vi phạm pháp luật hay không. Hiện nay chỉ có công an cấp huyện trở lên mới có thẩm quyền xác minh vi phạm giao thông trong khi nhiều vụ xảy ra ở những vùng sâu, vùng xa, cơ quan cấp xã, phường lại không có thẩm quyền. Do vậy, BHXH đề nghị cơ quan công an các cấp đều có thẩm quyền xác minh vụ TNGT.

Cứ bị tai nạn là được trả bảo hiểm? Bộ Tài chính cho biết mới có văn bản báo cáo Thủ tướng kiến nghị bỏ quy định chỉ thanh toán viện phí cho người bị TNGT tham gia BHYT không phạm luật. Nghĩa là không cần phải xác nhận bệnh nhân có vi phạm luật hay không mà cứ có tham gia BHYT là được chi trả viện phí khi nhập viện. Tuy nhiên, nếu thực hiện được việc này thì sẽ phải kiến nghị Quốc hội sửa Luật BHYT. Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban Chính sách (BHXH VN), cho rằng đây là đề xuất mang đậm tính nhân văn. Theo đó, có hai cách sửa luật: Một là đưa khoản 12 Điều 23: “Các trường hợp không được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra” ra khỏi Luật BHYT. Cách thứ hai là không đưa TNGT vào trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT nữa mà chi trả bởi các quỹ khác như quỹ trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Phù hợp và tiện cho dân Tôi thấy dự thảo thông tư liên tịch lần này rất phù hợp và tiện lợi cho người dân. Người dân có hai cái lợi, thứ nhất là họ không phải tự mình chứng minh đúng sai khi xảy ra TNGT để được hưởng BHYT như Thông tư 09 quy định mà trách nhiệm được chuyển sang cho cơ quan BHXH và công an. Thứ hai, nếu cơ quan nhà nước làm chậm thì người bệnh được hưởng, trên nguyên tắc khi anh chưa chứng minh được người bị tai nạn đúng hay sai thì họ đương nhiên là đúng và phải được BHYT chi trả. Ông CAO VĂN SANG, Giám đốc BHXH TP.HCM

LÊ THANH - D.TÍNH