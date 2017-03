Dân tố bị công an bạt tai

Cơ quan Công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) đang xác minh lời tố giác của một người dân nói rằng đã bị cán bộ công an huyện này bạt tai ngay tại trụ sở công an.

Trưa 2-7, anh Lê Văn Hòa (23 tuổi, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) nói với PV anh đã phải tháo chạy khỏi trụ sở Công an huyện Phong Điền. Trước đó anh được công an huyện mời đến để làm rõ vụ cố ý gây thương tích mà anh trai anh (tên Lê Văn Thuận) là nạn nhân.

Theo anh Hòa, anh Thuận có đơn trình báo với công an việc mình bị hai thanh niên ở cùng xã chọi đá vào ngực đến ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu. Đơn nêu rõ sự việc có cha ruột và em trai (là anh Hòa) chứng kiến. Vì vậy, công an mời anh Hòa đến làm việc.

Trưởng, phó công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) đang lắng nghe người tố giác trình bày. Ảnh: GIA TUỆ

“Bị tát tai…”

Theo anh Hòa, sáng 2-7, anh đến phòng trực ban công an huyện nhưng anh công an trực ban nói ra ghế đá chờ. Anh Hòa ngồi chưa đầy năm phút thì một anh công an dáng mập, mặc sắc phục cảnh sát đeo hàm không sao, không vạch (sau này được xác định tên Vũ, đang thực tập tại công an huyện - PV) yêu cầu vào phòng trực ban ngồi.

“Vào phòng trực ban còn có hai công an khác. Tại đây, tôi được anh công an hồi nãy đưa cho tờ giấy yêu cầu viết lời khai. Tôi hỏi lại viết cái gì thì anh ấy nói cứ viết đi. Tôi chưa viết gì thì khoảng 1-2 phút sau, một người khác (sau này xác định là Thiếu úy Dương Thành Tâm - NV) lại gần rồi vung tay tát vào má trái tôi. Tôi phản ứng, hỏi tại sao đánh tôi thì anh nói: “Mày hỗn láo quá”. Dứt lời, anh táng tiếp cái nữa...” - anh Hòa nói.

Anh Hòa trình bày sau đó còn bị người này và anh công an dáng mập kéo vào một phòng khác bạt tai, đánh vào người và yêu cầu ghi tiếp lời khai. Anh Hòa nói qua phòng trực ban mới ghi và được đáp ứng. Trong lúc đang viết, thấy các anh công an lơ là nên bật dậy chạy ra khỏi cổng rồi lấy xe chạy thẳng. “Gia đình tôi là bị hại, đang có đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Tôi không hiểu sao khi được công an mời làm việc thì bị hành xử như vậy” - anh Hòa nói.

Xử lý tới nơi nếu có đánh

PV Pháp Luật TP.HCM liên hệ, phản ánh sự việc với Thượng tá Đinh Văn Nơi - Trưởng Công an huyện Phong Điền. Vừa nhận thông tin, Thượng tá Nơi đề nghị PV liên hệ với người khiếu nại, mời giùm đến để công an huyện xác minh, giải quyết.

Sau đó, Thượng tá Nơi cùng cấp phó là Thượng tá Hoàng Đình Thiện đã trực tiếp gặp anh Hòa cùng mẹ ruột của anh. Anh Hòa tiếp tục khẳng định đã bị bạt tai ba lần và bị đánh. Nghe xong, Thượng tá Nơi đã chỉ đạo đội nghiệp vụ giới thiệu và đưa anh Hòa đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả từ phía bệnh viện đã xác định anh Hòa bị chấn thương phần mềm vùng má. Trả lời PV về vụ việc, Thiếu úy Tâm (người bị tố đã bạt tai anh Hòa) nói có gặp anh Hòa tại phòng trực ban vào sáng 2-7 và hướng dẫn (giùm điều tra viên thụ lý vụ trình báo của anh Thuận) viết tường trình. “Tôi biết anh Hòa là em của phía bị hại trong vụ việc công an đang thụ lý nên tôi không có động cơ, mục đích gì để đánh anh Hòa cả. Tôi không đánh” - Thiếu úy Tâm khẳng định.

Thượng tá Nơi cho biết công an huyện đã yêu cầu Thiếu úy Tâm và người bị tố là đã đánh vào lưng, bụng anh Hòa (tên Vũ) viết tường trình. “Sau khi những người có liên quan tường trình, chúng tôi sẽ họp đơn vị để xem xét và có kết luận. Nếu thông tin khiếu nại nói trên là đúng, chúng tôi sẽ xử lý đến nơi đến chốn” - Thượng tá Nơi cam kết.

Pháp Luật TP.HCM tiếp tục theo dõi quá trình giải quyết vụ việc của Công an huyện Phong Điền để thông tin đến bạn đọc.