Dân tố bị công an làm nhục

Mới đây, anh Nguyễn Thế Trình (44 tuổi, tạm trú quận 2, TP.HCM) phản ánh anh bị công an còng tay, đưa về trụ sở đánh, làm nhục khi anh tranh cãi về lỗi vi phạm giao thông.

Theo anh Trình, khoảng 22 giờ ngày 15-8, một người bạn chạy xe máy chở anh từ hướng phà Cát Lái qua huyện Nhơn Trạch để ra quốc lộ 51. Khi xe đến cổng Khu công nghiệp (KCN) 2 Nhơn Trạch thì phía trước có một xe container đậu bên lề đường nên xe của anh phải lấn sang đường ô tô để tiếp tục chạy. Lúc này, một tổ CSGT (gồm hai CSGT và một cảnh sát trật tự) dừng xe kiểm tra và lập biên bản về lỗi lấn tuyến.

Sau bốn ngày xảy ra sự việc, bên má anh Trình vẫn còn dấu vết bầm đỏ mà theo anh là bị tát. Ảnh: VN

“Tôi giải thích cho họ là chúng tôi phải tránh container đậu bên đường và chứng cứ, hình ảnh nào bảo chúng tôi chạy lấn tuyến? Lúc này CSGT nói là họ thấy rõ ràng nên cương quyết lập biên bản vi phạm giao thông. Tôi lấy điện thoại ra định ghi hình thì một người ngăn cản, lấy điện thoại và còng chúng tôi, đẩy lên xe ô tô. Tôi la lớn để phản đối thì bị họ bịt miệng, cho xe chạy thẳng về đồn công an KCN 2 Nhơn Trạch” - anh Trình nói.

“Tại đây tôi bị người công an tên Hạnh, mặc sắc phục công an màu xanh đưa vào phòng riêng, bắt tôi quỳ xuống đất rồi tát liên tiếp vào mặt tôi. Vừa tát người này vừa nói: “Tao dạy cho mày biết luật…”. Khoảng 30 phút sau, CSGT dẫn bạn tôi sang phòng rồi chúng tôi viết bản tường trình. Tôi không viết nhưng bạn tôi động viên: “Cứ viết theo những gì các anh đọc, nếu không lại bị nhốt, bị đánh”. Sợ bị đánh nên tôi viết tường trình. Viết xong, họ cho chúng tôi về mà không phạt lỗi vi phạm giao thông” - anh Trình kể lại

“Tôi về nhà với khuôn mặt sưng bầm vì bị tát. Tôi có sai đi nữa thì cũng đâu được bắt tôi quỳ xin lỗi, sỉ nhục tôi như vậy? Uất ức nên sáng 16-8, tôi gọi vào số máy điện thoại trực ban của Công an huyện Nhơn Trạch trình bày sự việc và người tiếp nhận thông tin cũng tỏ ra bức xúc, hứa ghi nhận để kiểm tra” - anh Trình bức xúc nói.

Chúng tôi phản ánh tố cáo của anh Trình với Công an huyện Nhơn Trạch. Trung úy Nguyễn Xuân Trường - cán bộ thanh tra công an huyện cho biết: Kiểm tra ca trực đêm 15-8, có tên người CSGT như anh Trình phản ánh. Còn người công an mặc áo xanh tên Hạnh chúng tôi còn phải xác minh thêm.

Trung tá Lê Phạm Dũng - Phó Chánh văn phòng Công an huyện Nhơn Trạch nói: “Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo cán bộ thanh tra làm rõ. Chúng tôi sẽ xác minh sự việc. Nếu có việc vi phạm như anh Trình tố cáo, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.

VĂN NGỌC