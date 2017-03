Dân “tố” bị một công an đánh

Hiện Công an xã Vĩnh Phương đã lập biên bản tiếp nhận sự việc và đã cấp giấy giới thiệu cho chị Loan đi lấy giấy chứng thương.

Theo trình bày của chị Loan, khoảng 10 giờ 30 ngày 13-9, chị cùng hàng trăm người dân thôn Đắc Lộc 2 kéo đến Nhà máy tách cọng thuốc lá (của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Khatoco, Tổng Công ty Khánh Việt) yêu cầu ngừng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường. Trong lúc ngăn cản dân, một cán bộ Công an TP Nha Trang tên Tuấn đã bắt một người dân lên xe của công an. Chị Loan cùng một số người dân khác phản đối thì cũng bị ông Tuấn bắt lên xe, chở về trụ sở Công an TP Nha Trang. Tại đây, chị Loan bị ông Tuấn nắm tóc, đánh đập đến bất tỉnh.

Từ một năm qua, người dân thôn Đắc Lộc 1 và Đắc Lộc 2 phản đối Nhà máy tách cọng thuốc lá gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, ngày 9-9, người dân lại tập trung phản đối.

