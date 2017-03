Dân vây hiện trường tai nạn chết người, phản đối công an

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 20g50 ngày 24-9, tại Km 970+950, đoạn quan QL1A, thị trấn Hà Lam, tổ tuần tra đội CSGT công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra tại đoạn quốc lộ này.

Khi các chiến sĩ công an đang thổi còi, ra hiệu dừng xe tải mang BKS 76C - 02712 do anh Lê Quang Phú (25 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào lề đường để lập biên bản xử lý thì bất ngờ anh Huỳnh Hùng (31 tuổi), trú tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình điều khiển xe máy mang BKS 43H - 5471 chạy cùng hướng với xe tải này và đâm xe mạnh vào đuôi xe tải. Vụ va chạm khiến anh Hùng chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn



Tuy nhiên, ngay trong đêm 24-9, hàng trăm người dân ở thị trấn Hà Lam đã vây quanh hiện trường phản đối cách làm việc của lực lượng CSGT.

Nhiều người dân cho rằng khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CGST không lập biên bản, không đo đạc hiện trường mà cho xe tải trên đi. Hàng trăm người dân đòi giữ nguyên hiện trường, không cho đem thi thể anh Hùng về nhà mai táng.

Người dân kéo ra đường khiến cho tuyến đường này bị ách tắc giao thông. Anh Phan Công Đằng (53 tuổi), trú tổ 11, thị trấn Hà Lam, người chứng kiến vụ tai nạn, bức xúc: “Đáng lẽ ra khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đằng này các chiến sĩ CSGT không ngó ngàng gì tới người bị nạn. Người dân chúng tôi bức xúc quá mới đổ ra đường yêu cầu lực lượng công an làm rõ vụ việc”.

Đến khoảng 23g cùng ngày, sau khi lực lượng CSCĐ, công an huyện Thăng Bình đến hiện trường giải quyết vụ việc thì người dân mới giải tán.

Sáng 25-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Hoàng Minh Thống - Trưởng phòng CSGT, công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Tổ tuần tra kiểm soát tối 24-9 gồm đồng chí thượng tá Lê Trọng Hữu làm tổ trưởng và hai đồng chí Phan Thơm và Lê Minh Hải làm nhiệm vụ tại KM970+950 thực hiện nhiệm vụ dừng xe tải của anh Phú để kiểm tra. Bất ngờ anh Hùng điều khiển xe máy va chạm sau đuôi xe tải khiến anh Hùng chết".

Ông Thống khẳng định các chiến sĩ CSGT đã làm đúng quy trình tác nghiệp, nghiệp vụ của mình. Do người dân quá kích động và cho rằng công an cho xe tải đi mà thực chất là đưa xe về đồn để xử lý nên mới xảy ra vụ việc trên.

“Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an tỉnh và cơ quan điều tra, Công an huyện Thăng Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình đã phối hợp đo đạc hiện trường, phác họa sơ bộ, chụp ảnh, lập biên bản rồi mới đưa xe tải về đồn công an huyện Thăng Bình và không có chuyện lực lượng công an xóa dấu vết hiện trường. Đây là một tai nạn rủi ro, chúng tôi sẽ đến nhà nạn nhân động viên, thăm hỏi gia đình và viếng hương nạn nhân”, ông Thống nói.

Được biết hoàn cảnh anh Hùng rất khó khăn. Vợ anh bị tai nạn đã chết năm 2012. Anh Hùng có 2 con (một đứa 7 tuổi và 4 tuổi), do điều kiện khó khăn nên anh gửi một đứa cho chùa nuôi và một đứa anh nuôi.

Chiều 24-9, anh đi viếng mộ vợ tại nghĩa trang gia tộc ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình về đến địa điểm này thì bị tai nạn.

