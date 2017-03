Đăng ký xe cơ giới sẽ đơn giản hơn

Bộ Công an có 10 thủ tục hành chính (TTHC) rà soát ưu tiên, trong đó có tám thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC), hai thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Qua tham vấn, đại diện Bộ Công an cho hay sẽ thiết kế lại các biểu mẫu đăng ký xe cơ giới hợp lý hơn, làm rõ phần khai nào thuộc cơ quan công an, phần khai nào thuộc về người dân. Ông Ngô Hải Phan, tổ phó chuyên trách tổ công tác, đề nghị Bộ Công an tính toán lại các chi phí liên quan đến đăng ký phương tiện một cách chi tiết để có phương án cụ thể giảm chi phí cho người dân.

Tổ công tác đề xuất bỏ ba thủ tục về quản lý PCCC gồm: Thủ tục kiểm tra thi công về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC cấp bộ và cấp tỉnh, TP. Những thủ tục này sẽ được thay thế bằng việc ban hành quy trình cụ thể về an toàn PCCC để cơ sở cam kết thực hiện, khi cơ sở bắt đầu hoạt động cần thông báo với cơ quan công an để hậu kiểm. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an đề nghị giữ lại thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC của cấp bộ và cấp tỉnh nhưng đơn giản hóa quy trình thẩm duyệt và cấp giấy.

Tại buổi tham vấn, đa số ý kiến đều cho rằng cần thu gọn đối tượng công trình được cơ quan công an về PCCC trực tiếp thẩm duyệt, cấp giấy chứng nhận. Tổ công tác cũng kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC phối hợp với các đơn vị rà soát danh mục 21 loại công trình hiện đang thuộc thẩm quyền của cơ quan công an.

YX (Theo chinhphu.vn)