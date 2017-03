Đang lưu thông, chiếc BMW cháy rụi

Nạn nhân là anh Vũ Duy Dương (SN 1979) ngụ 118/19 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM. Anh cho biết vào thời điểm trên, anh cùng gia đình lưu thông từ thị trấn Vĩnh An về TP.HCM, khi đến điểm nêu trên thì đột nhiên hệ thống báo động của xe báo có sự cố, chưa kịp dừng xe, mọi người phát hiện khói bốc nghi ngút phía đầu xe. Anh lập tức dừng xe để mọi người thoát ra ngoài và hô hoán người dân cứu hỏa. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy nhanh và thiêu rụi gần như hoàn toàn hệ thống động cơ dưới nắp capô của xe.

Trao đổi với PV, anh Dương cho biết hai ngày trước anh đã đổ xăng tại một cây xăng ở TP Buôn Ma Thuột. Sau khi sự việc xảy ra, anh đã thuê xe kéo về gara của hãng BMW ở TP.HCM để định giá mức thiệt hại.

Ảnh: VÕ TÙNG

Trong một diễn biến khác, liên quan đến chín vụ cháy xe xảy ra trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua, ngày 20-2, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Võ Văn Sáng - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết hiện tại đã xác định được nguyên nhân các vụ cháy xe máy và ô tô. Qua đó, các vụ cháy xe mà Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đưa đi giám định đều do nguyên nhân sự cố điện gây ra, không có sự cố cháy do xăng. Cụ thể, vụ cháy xe ô tô vào ngày 17-12-2011 là do chập điện tại cabin xe; vụ cháy xe ô tô biển số 49X-8694 xảy ra ngày 6-1 tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa là do chập điện tại bình ắcquy xe; vụ cháy xe Wave RS biển số 60X7-5019 ngày 27-1 tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa và vụ cháy xe Atilla biển số 60X1-3344, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom đều do sự cố điện môbin sườn xe; vụ cháy xe ô tô giường nằm 41 chỗ ngồi xảy ra tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa ngày 13-2 và cháy xe Honda Dream Trung Quốc biển số 60K4-9051 ngày 18-2 cũng là do nguyên nhân chập điện. Tổng thiệt hại sáu vụ cháy xe máy và ô tô nói trên gần 600 triệu đồng.

Ông Sáng cho biết thêm không loại trừ nghi ngờ nguyên nhân cháy từ xăng gây ra nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có một trường hợp nào được kết luận xe cháy do nguyên nhân này. Bên cạnh việc các ngành chức năng tập trung điều tra nguyên nhân cháy xe, Đại tá Sáng cũng khuyến cáo các chủ xe nên kiểm tra hệ thống dây điện của xe để phòng trường hợp dây điện bị chuột cắn gây phóng điện khi xe lưu thông.

DUY ĐÔNG