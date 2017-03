Đang tập thể dục, cụ ông bị xe tải tông chết

Khoảng 4 giờ sáng nay, 24-9, tại cầu Mỹ An (cầu vượt N2) thuộc khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào khoảng thời gian trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 51E-001.02 do tài xế Trần Trung Dũng (SN 1979), ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh điều khiển chạy hướng từ Mỹ An đi huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An).

Khi đến địa điểm trên xe tải tông vào ông Nguyễn Văn Tịnh (SN 1939), ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An đang tập thể dục trên hành lang dành cho người đi bộ trên cầu (bên lề trái hướng đi của xe ôtô) làm ông Tịnh chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

