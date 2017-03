Đang thụ án, lại sinh con

Trưa 29-7, chúng tôi đã đến khoa Sản BV Đa khoa tỉnh Bình Phước để nắm thêm thông tin vụ một phạm nhân nữ đang thụ án nhưng có thai và sinh con.

Chưa rõ vì sao mang thai

Được biết phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đang thụ án tại phân trại K1, trại giam An Phước (Bộ Công an) đặt tại tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, sáng 26-7, phạm nhân Kiều được đưa đến bệnh viện và sinh bé gái nặng 2,9 kg tại khoa Sản của bệnh viện. Theo một nguồn tin, trước đó phạm nhân Kiều bị kết án 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã thụ án được tám năm sáu tháng.

Chúng tôi gửi tặng phạm nhân Kiều hộp sữa và hỏi thăm sức khỏe nhưng cô không nói gì rồi đưa mắt nhìn một thanh niên đang đứng gần đó. Thấy cô có vẻ mệt nên chúng tôi định ra ngoài cho cô nghỉ ngơi thì người thanh niên đứng cạnh cầm trả lại hộp sữa và nói nhỏ: “Chị ấy sẽ không được nhận và đừng hỏi gì thêm”.

Hai mẹ con phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều tại BV Đa khoa tỉnh Bình Phước. Ảnh: NĐ

Một hộ lý bệnh viện cho biết sáng 29-7, bệnh nhân Kiều đòi xuất viện nhưng bệnh viện thấy chưa khỏe hẳn nên giữ lại để theo dõi thêm. Một hộ lý khác cho hay thêm, từ lúc bệnh nhân Kiều nhập viện lúc nào cũng có công an mặc thường phục canh gác.

Chiều cùng ngày, PV đã đến trại giam An Phước để gặp ban giám thị trại giam làm rõ thêm vụ việc và mong nhận được thông tin chính xác từ phía trại giam. Tuy nhiên, cán bộ trực ban trại giam bảo lãnh đạo đã đi công tác.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, một lãnh đạo trại giam An Phước cho biết đang đi công tác xa và đã chỉ đạo làm rõ vụ việc phạm nhân Kiều có thai trong lúc đang thụ án. Liên quan đến thông tin chồng phạm nhân Kiều đang thụ án ở trại giam khác nhưng phạm nhân Kiều vẫn có thai? - lãnh đạo này cho biết. “Tôi khẳng định phạm nhân này chưa có chồng. Còn vì sao phạm nhân này mang thai thì ban lãnh đạo trại giam đang làm rõ để xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan”.

Bộ Công an đang làm rõ

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, theo quy chế tạm giữ - tạm giam thì nhà tạm giữ - tạm giam là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu cha đứa trẻ là chồng của nữ phạm nhân Kiều thì không có gì phạm luật. Bởi những năm gần đây, một số trại giam có xây “nhà hạnh phúc” để phạm nhân có thể ngủ với chồng hoặc vợ. Tuy nhiên, vì phạm nhân chưa có chồng nên cán bộ, chiến sĩ quản giáo nơi phạm nhân thụ án sẽ bị xem xét, theo quy định của ngành công an và quy định của pháp luật.

Luật sư Hậu cho biết thêm, theo Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn thi hành án cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Vì thế, trường hợp của phạm nhân Kiều có thể được xem xét tạm hoãn thi hành án theo quy định.

Chiều cùng ngày, nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết: Hiện Bộ Công an đã yêu cầu lãnh đạo trại giam An Phước báo cáo, làm rõ trách nhiệm trong quản lý phạm nhân dẫn đến phạm nhân Kiều có thai rồi sinh con. Bộ Công an cũng đang làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan.

NGUYỄN ĐỨC