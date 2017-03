Đang tìm kiếm ba thủy thủ mất tích

Nhiều người thân của các thuyền viên đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đang hoang mang chờ thông tin. Được biết, trong số 42 thủy thủ có mặt trên tàu cá In Sung-1 có 11 thủy thủ Việt Nam.

Ngày 13-12, trả lời câu hỏi của phóng viên về các biện pháp bảo hộ công dân của Việt Nam đối với các thuyền viên Việt Nam gặp nạn trong vụ tàu đánh cá In Sung-1 bị chìm tại khu vực ngoài khơi Nam Cực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: “Ngay sau khi nhận được thông tin, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và New Zealand khẩn trương tiếp xúc với các cơ quan chức năng của nước sở tại để tìm hiểu vụ việc và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân. Theo thông tin ban đầu do phía Hàn Quốc và New Zealand cung cấp, có 11 thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu. Hiện bảy người đã được cứu, một người được cho là đã chết, ba người khác đang được tích cực tìm kiếm, cứu hộ. Bộ Ngoại giao đã đề nghị phía Hàn Quốc và New Zealand sớm thông báo nguyên nhân, khẳng định danh tính của những người bị nạn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc bảo hộ, hỗ trợ những người bị nạn…

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Hàn Quốc hỗ trợ tối đa trong việc tìm kiếm ba thủy thủ Việt Nam vẫn đang bị mất tích.

Đ.LAM - K.UYÊN - BC (Theo TTXVN)