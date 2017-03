Đang trốn truy nã vẫn nhận giết người thuê

Trước đó, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cùng Công an quận Tân Bình bắt giữ Việt “cá” theo lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn bảo kê, tối 14-9-2010, Việt dùng súng Rulo bắn anh Phạm Văn Huyên gây thương tích nặng. Sau đó Việt bỏ trốn vào TP.HCM. Trong thời gian này, Việt tham gia cá độ bóng đá, đòi nợ thuê và giết người thuê theo đơn đặt hàng.

Tiếp nhận thông tin truy nã từ Công an TP Hải Phòng, nhiều trinh sát Phòng PC52 đã lần theo dấu vết của Việt. Manh mối xuất hiện khi anh Q. đến Công an quận Tân Bình trình báo anh suýt chết dưới họng súng của Việt. Việt đã nhận tiền của một người để ám sát anh Q.

Ngày 21-8, Việt bị bắt. Khám xét người Việt, công an thu giữ khẩu súng Rulo cùng sáu viên đạn. Việt đã thừa nhận việc bắn anh Huyên tại Hải Phòng, sau đó bỏ trốn vào TP và thường xuyên đi chung với Vũ Văn Hùng. Hùng sử dụng tên giả là Vũ Văn Tuấn, cách đây bảy năm Hùng bị Công an TP Hải Phòng truy nã về tội giết người. Hiện Hùng đang bỏ trốn, cơ quan công an kêu gọi Hùng sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

HOÀNG TUYẾT