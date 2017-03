Đánh bạc tiền triệu qua máy

“Sẽ kiểm tra, xử lý triệt để…”

Ngày 3-6, Thượng tá Nguyễn Việt Thái, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, khẳng định không ai cấp phép cho các cơ sở đặt máy bắn cá ăn tiền. Các trò chơi đặt công khai là do khoản lời quán lớn nên các chủ bất chấp. “Chúng tôi đang yêu cầu Đội An ninh công an quận và công an các phường tăng cường kiểm tra, xử phạt và tịch thu máy. Nếu có chứng cứ đánh bạc ăn tiền, có thể xử lý tội tổ chức đánh bạc.”-ông Thái cho biết.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội An ninh Công an quận Bình Thạnh, cho biết thêm: Hình thức tổ chức đánh bạc với máy khó khởi tố hình sự, chủ yếu là tịch thu máy và xử phạt theo quy định. Mức phạt cho mỗi vụ là 7,5 triệu đồng, còn thấp so với lợi nhuận từ việc tổ chức máy bắn cá ăn tiền nên các đối tượng dễ lờn mặt. Trong sáu tháng đầu năm, chúng tôi đã bắt sáu vụ, tịch thu 36 máy đánh bạc, trong đó có năm máy bắn cá tại các phường 22, 25, 26, 27, quận Bình Thạnh. Xử phạt hành chính gần 50 triệu đồng. Đối với các điểm báo Pháp Luật TP.HCM nêu, trong thời gian tới chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý triệt để.