Đánh bạc vùng biên - Bài 2: Gặp nạn nhân cờ bạc trong trại giam

Trên đường tìm đến nơi các nạn nhân bài bạc bị giam giữ, trong tay PV là những lá đơn kêu cứu gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM của bốn người có liên quan tới hoạt động cờ bạc tại các casino bên kia biên giới.

Tìm cách vào... trại giam

Từ bên này cửa khẩu, anh Khoa - một người am hiểu các sòng bạc và có mối quan hệ rộng với giới quan chức tại vương quốc Campuchia - nói với PV: “Không thể theo yêu cầu của chú xâm nhập nơi giam giữ con bạc để chụp ảnh được vì chủ sổ (đối tượng cho con bạc mượn tiền tại sòng) thuê giang hồ canh giữ rất cẩn mật. Chúng thay đổi phòng giam nạn nhân hằng đêm, thậm chí đưa ra vùng hẻo lánh để tránh sự dòm ngó của công an địa phương”.

PV được Khoa điều một tài xế xe ôm chở qua biên giới theo đường cánh gà để xâm nhập tận nơi giam giữ người. Các nạn nhân đều đã bị chủ casino - đối tượng cho vay tiền tại casino chuyển đến giam giữ tại tỉnh Soài Riêng.

Anh xe ôm tên Sự người huyện Bến Cầu điều khiển xe gắn máy thuộc dạng cứng cựa. Dù đi qua nhiều đoạn đường dốc, nước nhão nhoẹt nhưng Sự vẫn phóng ào ào. Có lúc gặp ruộng đang cày ải, Sự chạy bừa lên với tốc độ bán sống bán chết.

Một casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài, trên quốc lộ 1, Bavet, Svây Rieng, Campuchia. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Chị Hồng, một người quen của PV biết tiếng Campuchia rành rõi, hướng dẫn đường đến trại giam tỉnh Soài Riêng. Tôi lấy ra mấy tờ đơn của con bạc kêu cứu đang bị giam trong nhà tù này. Chị Hồng xem qua, ứa nước mắt. Chị cũng chung sự háo hức, muốn đột nhập tận nơi con bạc bị đối tượng cho vay giam cầm, để tìm cách giải thoát họ. Qua hỏi thăm vài người, chúng tôi đã đến cổng nhà tù tỉnh. Quan chức và lính canh giữ trại giam đứng lố nhố ngoài cổng trại. Người gác cửa cho hay chưa tới giờ thăm nuôi phạm nhân.

Chị Liên, một người sống gần trại giam, “mách nước” cho chúng tôi cách để được vào trại sớm. Người canh giữ các nạn nhân cho biết nhóm người đang bị giam giữ là do chủ casino và đối tượng cho vay bắt chuyển đến trại giam, giờ phải chờ tòa án xét xử xem mức án bao lâu.

Đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, PV được vào thăm nạn nhân. Những công an Campuchia gác cổng buộc chúng tôi tháo bỏ tư trang lại cho người bên ngoài giữ. Một nhóm khác gồm ba công an theo sát tôi theo dõi nhất cử nhất động. PV ngồi đối diện với bốn nạn nhân Việt Nam là anh Hải (Tây Ninh), Đen (An Giang), Trường (Đồng Nai), Trưa (Tây Ninh) cách một chiếc bàn. Giây phút bỡ ngỡ ban đầu trôi qua êm xuôi, tôi không bị lật tẩy là PV vào lấy tư liệu.

Vạ lây cờ bạc

Anh Khưu Văn Trưa (ngụ Bến Cầu, Tây Ninh) ứa nước mắt khi nhắc tới ba đứa con cùng người vợ ở quê nhà. Vợ anh hằng ngày vẫn đi làm phụ hồ để lo cho cả gia đình. Anh Trưa cho biết: “Tôi bị bắt ngày 5-1-2010 tại casino Winn. Hồi trước, tôi từ Việt Nam đưa khách qua casino chơi. Lúc đó, khách thua quá nên tôi mượn tiền của ông Soc Kha cho khách chơi. Tôi hẹn ba ngày sau sẽ trả nhưng mới mượn được một ngày ông Kha đã tìm đánh tôi và cho đàn em giải đến công an tỉnh Soài Riêng giam giữ tôi đến nay”.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai, vợ anh Đào Xuân Hải bị chủ casino bắt giam, tìm đến Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh nhờ can thiệp. Ảnh: VÕ BÁ

Anh Nguyễn Văn Trường (ngụ Tân Phú, Đồng Nai) nói về trường hợp mình: “Tôi từ Việt Nam qua Campuchia làm mướn, có đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp pháp, thuê nhà trọ ngoài casino để có chỗ đi về. Tôi là nhân viên đổi tiền, bắt khách cho chủ sổ tên Soc Kha tại casino VIP, mỗi tháng lương 1.000 USD. Một sáng, tôi đang ngồi uống cà phê, có con bạc tên Vũ tới ngồi chung. Trước đó, Vũ có mượn ông Soc Kha tiền để đánh bạc. Tôi uống chưa hết ly cà phê thì người của ông Kha cùng công an địa phương ập tới bắt tôi đẩy lên xe. Tôi không biết tiếng Campuchia, bị ép lăn tay và bị đánh!”. Anh Trường đại diện sáu nạn nhân Việt Nam cùng bị giam giữ chung phòng, thông qua Pháp Luật TP.HCM đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia can thiệp. “Chúng tôi đều bị bắt giam oan. Trước khi bị bắt giam, tôi nặng 60 kg, nay chỉ còn hơn 40 kg vì ức quá!”. Anh Trường cho rằng anh bị các đối tượng bắt chuyển đến trại giam để thế mạng chúng vay số tiền trên của ông chủ cho vay Soc Kha. Từ trại, Trường đã viết đơn cầu cứu các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhờ can thiệp giải thoát. Từ lúc Trường bị bắt đến thời điểm hiện tại, người nhà anh vẫn chưa hay biết.

Cùng bị bắt mà không rõ lý do như Trường là Nguyễn Văn Đen (quê Tri Tôn, An Giang) cũng làm nghề đổi tiền tại casino VIP. Anh Đào Xuân Hải (ngụ thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh) cũng bị chủ casino Winn kêu đến rồi cho người đè xuống, bắt ép lăn tay lên giấy nhận tội viết sẵn rồi chuyển thẳng đến đây. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết giữa Hải và ông chủ casino Winn tên S. (Việt kiều Canada) có mâu thuẫn trước đó. Đầu năm 2010, Hải gọi điện thoại yêu cầu ông S. phải trả tiền lương dẫn khách đánh bạc đúng như thỏa thuận (500 USD/tháng) chứ không phải 200 USD/tháng. Ông S. văng tục. Hải dọa nếu ông S. không trả thêm số tiền 300 USD nữa thì sau này Hải sẽ kéo các mối đánh bạc qua casino khác.

Hải, Trưa, Trường, Đen cho biết hiện có nhiều người Việt Nam cùng cảnh ngộ đang bị giam giữ tại đây.

Đơn cầu cứu của anh Khưu Văn Trưa (ngụ Bến Cầu, Tây Ninh), đang bị giam giữ. Ảnh: VÕ BÁ

Nỗi lòng vọng phu

Chiều 8-1-2011, PV tìm đến nhà chị Huỳnh Thị Tuyết Giang (vợ anh Khưu Văn Trưa). Lúc đó, chị Giang đi làm mướn chưa về. Hằng ngày, chị phải đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi ba đứa con ăn học. Tối cùng ngày, chị Giang gọi điện thoại cho hay hoàn cảnh gia đình chị hiện rất khó khăn, chị đã khóc cạn nước mắt vì thương chồng. Chị Giang tâm sự, lúc đầu không thấy chồng về, chị đi tìm khắp nơi. Sau đó, khi vợ của nạn nhân Đào Xuân Hải sang thăm chồng tại nơi giam giữ ở tỉnh Soài Riêng thì anh Trưa nhờ nhắn tin cho vợ. “Nhóm bắt người ra giá 1.000 USD nhưng tôi đi làm cả ngày cũng chỉ được 50.000 đồng. Vậy là chúng bắt nhốt chồng tôi tới nay chưa thả!”.

Cuối năm 2010, bà Nguyễn Thị Chiêm, Tham tán-Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đã trực tiếp đến làm việc với phía Campuchia. Bà Chiêm đã tới tận nơi giam giữ để tìm hiểu kỹ vụ việc. Hiện anh Đào Xuân Hải đã được trả tự do, các trường hợp khác đang đợi phía Campuchia trả lời.

VÕ BÁ

Bài 3: Cuộc giải cứu con bạc vay nợ thế thân

Bọn giang hồ hành hạ nạn nhân để nhanh đòi được khoản tiền chuộc từ gia đình nạn nhân ở Việt Nam. Một nạn nhân tên Toàn (nhà ở Bình Dương) bị đưa tới phòng mạch tư tại TP Bavet tháo khớp ngón tay út gửi về nhà gây áp lực đòi tiền chuộc.