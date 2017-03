Đánh chết người vì… bấm lỗ tai

Ngày 12-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ giết người tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Nạn nhân là anh Hoàng Phước (20 tuổi), ở thôn An Mô, xã Triệu Long (Triệu Phong).

Cơ quan chức năng Quảng Trị đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân.



Khoảng 12h30 đêm 11-1, người dân xóm Thượng Cừ, thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang (Triệu Phong) đang yên giấc ngủ thì bỗng thót tim bởi những tiếng đánh đập vào một ai đó cộng với tiếng kêu cứu… Những ông bà lão và trẻ em không dám mở cửa, ngoại trừ những thanh, trung niên, nhưng lúc vừa đến hiện trường đã phải vội vàng trở lại nhà bởi thấy một nhóm thanh niên cầm dao rựa, vỏ chai bia, mũ bảo hiểm…, đằng đằng sát khí: "Chúng mày muốn như thằng này à?". Người mà bọn chúng đánh chỉ để hăm dọa người làng Thượng Cừ là một nam thanh niên, thân mình bê bết máu, nằm bất động trên đường bê tông liên thôn…

Nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã báo tin tới gia đình nạn nhân nhưng do nhầm địa chỉ nên lúc 7h sáng 12-1, ông Hoàng Thế, bà Đỗ Thị Hường là bố và mẹ của anh Phước mới biết hung tin.

Thượng tá Trần Ngọc Cư - Trưởng phòng PC14 Công an Quảng Trị cho biết, rạng sáng 12-1, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Triệu Phong đã truy nóng, bắt giữ nhóm đối tượng gây án kể trên, gồm: Hồ Quang Cường, Hồ Khắc Tiến, Hồ Kiếm, Trịnh Minh Hải và Trịnh Ngọc Trí, tuổi từ 22-24, cùng ở xã Triệu Giang. Tại cơ quan Công an, các đối tượng này khai: Đêm 11-1, thấy anh Phước đến nhà bạn gái ở thôn Trà Liên Tây (Triệu Giang) chơi. Lúc này, nhóm thanh niên trên đang ngồi uống bia tại đây (nhà bạn gái của nạn nhân bán quán nhậu). Thấy anh Phước có tóc màu vàng cộng với bấm, đeo hoa tai nên "xốn mắt" và gây gổ.

Tuy nhiên, nhóm này bị người nhà của bạn gái anh Phước can ngăn, nên bọn chúng bỏ về và ra mai phục giữa đồng để đánh anh Phước. Bọn chúng đều đi xe máy, chia thành 2 tốp; đến khi phát hiện anh Phước trên đường về thì vây đánh, khiến nạn nhân tử vong.

Hiện tại, Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trong vụ án nói trên.





Theo Thanh Bình (CAND)