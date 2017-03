Đánh công an, “bẻ” còng số 8 chạy trốn

Ngày 31/07, Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, Đồng Nai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Trung Lộc (21 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, TX Long Khánh) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, vào khoảng 21h ngày 26/12/2011, Huỳnh Trung Lộc cùng một người khác là Nguyễn Quốc Bảo đến khu vực hội chợ tại xã Bảo Vinh chơi. Tại đây, Lộc và Bảo thấy Phan Chí Trung (28 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) đang giả vờ đánh bầu cua để thu hút khách.

Thấy vậy, Lộc đã lao đến hành hung Trung và bắt Trung đưa tiền cho Lộc tuy nhiên Trung không đồng ý. Ngay sau đó, Bảo lao vào cùng Lộc đánh Trung. Khi hai bên đang xô xát thì anh Phạm Hồng Phước (phó Công an xã Bảo Vinh, TX Long Khánh) đã có mặt can thiệp và mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tuy nhiên, Lộc đã quay sang chặn đầu xe môtô của phó công an xã Bảo Vinh và gây sự. Lực lượng Công an xã Bảo Vinh đã phải tăng cường lực lượng mới đưa được Bảo và Lộc về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, Lộc không những không hợp tác mà còn quay sang chửi bới, đánh phó công an xã Phạm Hồng Phước rồi giật còng số 8 chạy trốn tuy nhiên Lộc bị bắt sau đó.

Với tội danh “chống người thi hành công vụ”, bị cáo Huỳnh Trung Lộc bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù giam.

Theo Minh Hậu (Dân trí)