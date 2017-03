Đánh, cướp tài sản giữa chốn đông người

Khoảng 13 giờ ngày 15-1, anh Phan Văn Chiến chạy xe máy Yamaha Sirius (biển số 37B2-104.88) đến ngã ba giao với quốc lộ 1A (phường An Bình, thị xã Dĩ An) bất ngờ bị hai thanh niên đi xe tay ga hiệu Yamaha Ultimo từ phía sau chạy lên gây chuyện ép ngã. Cả hai dùng nón bảo hiểm đập vào đầu, mặt anh Chiến gây thương tích nặng. Dù lúc này có rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám vào can thiệp vì lầm tưởng hai bên mâu thuẫn đánh nhau.

Đến khi kẻ cướp lấy ĐTDĐ và xe máy tẩu thoát về hướng cầu vượt Linh Xuân, anh Chiến gượng dậy kêu cứu thì nhiều người mới dùng xe đuổi theo nhưng đã muộn.

ĐĂNG LÊ