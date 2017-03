Đánh đập dã man con ruột chín tuổi

Người thân cho biết chiều 15-6, cháu Tự đã bị cha ruột là ông Trần Thới đánh đập dã man. Cháu Tự nhập viện trong tình trạng tay sưng vù; lưng, vai và mông thâm tím, nhiều thương tích.

Được biết, vợ ông Thới đã xin ly hôn do liên tục bị chồng hành hạ, đánh đập. Tức vợ, ông Thới đã cấm cháu Tự liên lạc với mẹ ruột, kết bạn với bất cứ ai. Chỉ cần cháu Tự đi chơi với bạn, đi học về trễ thì ông Thới dùng cây đánh đập cháu không thương tiếc. Hiện ông Thới đã bị Công an xã Nghĩa Điền bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện. Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Thới đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành con mình.

LUẬN NGỮ