Đánh giầy giá 100.000 đồng ở Sài Gòn

Khu vực cư xá Bắc Hải, quận 10, TP HCM, được bao quanh bởi các con đường Đồng Nai, Trường Sơn, Thất Sơn, Cửu Long… từ lâu đã nổi tiếng là nơi tập trung nhiều quán cà phê phong cách đẹp, lãng mạn. Gần đây, khu vực này xuất hiện một nhóm thanh niên chuyên đánh giầy “đểu”. Lợi dụng khách vãng lai đến quán không hỏi giá trước, những người này thản nhiên "làm tiền". Sau khi “mông má” cho đôi giầy, họ hét giá trên trời, khiến nhiều cuộc cự cãi xảy ra giữa khách và thợ, gây mất an ninh trật tự khu vực. Không hỏi giá trước, nhiều khách đánh giầy sẽ bị sập bẫy.

Ảnh minh họa: Vĩnh Phú Trưa ngày 26/7, anh Lương ngụ quận Thủ Đức, cùng bạn gái đến uống nước tại quán cà phê Thùy Trang, trên đường Thất Sơn. Đôi tình nhân này chưa kịp ngồi nóng ghế liền có một thanh niên chừng 20 tuổi thân hình gầy guộc, đen đúa xồ tới chào mời: “Đánh giầy đi anh… vừa rẻ, sạch, đẹp. Không như giầy mới em không lấy tiền”. Thấy đôi giầy cũ của mình cũng đã cáu bẩn, anh Lương liền nhờ người thanh niên này “mông má” giúp, cũng không hỏi giá. Hơn 5 phút sau khi mất dạng ở một góc tường của quán, người thanh niên mang giầy đến trả và chìa tay "cho em xin 100 ngàn". Bị khách phản ứng, anh này thản nhiên giải thích: "Giầy anh bẩn quá em phải dùng hộp xi của Mỹ. Lâu lâu anh mới đánh giầy, phải xài xi hàng ngoại đánh mới bóng”. Vì đi cùng "người đẹp", vị khách trẻ đành bấm bụng móc ví trả tiền cho qua. "Tôi vẫn thường thuê đánh giầy khi cà phê với bạn nhưng thường chỉ 5-7 ngàn. Giờ mới nhớ là từng nghe cảnh báo về nạn chém đẹp ở đây nhưng không ngờ mình lại trở thành nạn nhân", anh Lương cười trừ nói. Cũng theo một vị khách của quán cà phê trên, trước đó một ngày, trong khi đợi đối tác đến bàn việc làm ăn, anh nhờ một cậu bè chừng 15-16 tuổi đánh giầy thuê. Sau khi làm xong việc, cậu trai này kêu giá 95.000 đồng với lời thanh minh giọng đặc sệt miền Trung: “Giầy của chú đã bong tróc sơn, phần lót chân đã sờn nhân tiện cháu thay luôn, toàn hàng nhập thôi chú ạ. Giờ cho cháu xin lại tiền, cháu chỉ lấy công làm lời thôi”. Lúc đó tôi chưa kịp phản ứng thì đối tác cũng vừa đến nên cũng đành móc ví trả. "May cho cậu ta là tôi bận tiếp đối tác, bình thường gặp những kẻ lừa đảo như thế này tôi kêu bảo vệ quán đưa đến công an ngay tức khắc", anh này bức xúc. Theo anh Bảo, nhân viên giữ xe tại một quán cà phê trong khu vực, những tên đánh giày ở đây thường hoạt động cùng nhóm và thuộc loại "không vừa". Gặp khách không hỏi giá trước, khi đánh giầy xong, chúng ngọt nhạt xin tiền. Nếu gặp ông khách nào phản ứng không trả chúng không ngần ngại quát tháo, thậm chí kêu đồng bọn đến hỗ trợ, gây áp lực. "Nhiều lúc chúng hét giá 120.000-130.000 đồng nhưng khách vẫn phải trả tiền vì sợ ra đường bị chặn đánh", anh nhân viên vừa dắt xe cho khách vừa nói. Bảng thông báo được ép plastic dán tại quán Vượt Thời Gian.

Ảnh: Vĩnh Phú Do từng xảy ra nhiều vụ việc như trên, để tránh tình trạng khách đến thư giãn, làm việc bị làm phiền và lừa đảo, nhiều quán đã dán bảng thông báo ngay trước mặt tiền. Tại quán Vượt Thời Gian, trên tường rào khuôn viên có tới 2 bảng thông báo khổ giấy A4 với nội dung: “Khách vào quán đánh giày nhớ hỏi giá”. "Nhóm chuyên đánh giầy “đểu” xuất hiện được gần 1 tháng. Đã có nhiều vụ cự cãi dẫn đến xô xát, rượt đuổi nhau chạy giữa phố ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của quán", cô chủ quán tên Ngọc chia sẻ. Trao đổi với VnExpress, bà Tạ Thị Mỹ Anh, Phó chủ tịch phường 15, quận 10 cho biết phường chưa nhận được thông tin về thực trạng này. Sắp tới, phường sẽ xuống rà soát, kiểm tra, nếu bắt quả tang sẽ xử lý ngay. Theo Vĩnh Phú (VNE)