Đánh người tại… xe lún bánh

Vô cớ đánh người

Thầy Vân kể: “Chiều 12-11, tôi cùng các đồng nghiệp ở khu nhà tập thể khóm Xuân Hòa cuốc đất san lấp mặt bằng con hẻm từ quốc lộ 91 vào thị trấn Tịnh Biên. Lúc đó, ông Hồ Đoàn Chuẩn (cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên, An Giang) chở vợ con chạy ngang và bị lún bánh xe. Bực tức, ông Chuẩn buông lời chửi các giáo viên rất thô tục. Tôi đứng ra giải thích phần đất cát do UBND thị trấn đổ xuống để nâng cấp hẻm. Thấy đất cát ngổn ngang nên tôi cùng mọi người tự cào bằng cho phẳng. Vừa nghe xong, ông Chuẩn bất ngờ dở nón bảo hiểm ra đập thẳng xuống đầu tôi khiến tôi choáng váng. Ông ta định nhào tới đánh tôi tiếp nhưng nhiều người kịp can ngăn”.

Ngày 15-11, ông Lý Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên, cho biết hẻm vào khu nhà tập thể giáo viên xuống cấp, úng ngập nên địa phương huy động lực lượng thanh niên cùng với giáo viên san lấp đất cát cho bằng phẳng. Khi công trình gần hoàn tất, đoàn thanh niên ra về, các giáo viên ở lại làm ráng thì xảy ra vụ việc.

Đầu và trán của thầy Vân còn vết sưng do bị ông Chuẩn đánh bằng nón bảo hiểm. Ảnh: VS

Say rượu nên thiếu kiềm chế?

Chứng kiến kiểu ứng xử côn đồ của ông Chuẩn, nhiều người rất bất bình. Ông Ngô Văn Chiến, người chứng kiến toàn bộ sự việc nói: “Chuẩn từng là học trò của tôi và một số giáo viên đang ở khu tập thể Xuân Hòa. Thế nhưng Chuẩn lại chửi như tát nước đối với những người từng dạy dỗ mình. Chuẩn thường xuyên đi lại con hẻm này vì có nhà gần đó, lẽ ra khi thấy người làm đường bằng phẳng cho đi phải cảm ơn. Là cán bộ nhà nước, hành vi côn đồ của Chuẩn phải được xử lý nghiêm và Chuẩn phải công khai xin lỗi anh Vân cùng giáo viên nơi đây”.

Ông Lý Thanh Tâm cho biết UBND thị trấn đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ và Chi cục Thi hành án phải xử lý đến nơi đến chốn hành vi của cán bộ thuộc quyền.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Na, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên, cho biết: “Tôi sẽ khuyên Chuẩn đến xin lỗi thầy Vân. Chiều hôm đó, sau buổi họp Chuẩn đi nhậu. Có lẽ do quá say xỉn nên Chuẩn không làm chủ được hành vi của mình”.

VĨNH SƠN